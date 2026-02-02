Neuquén prorrogó el bono de Ingresos Brutos para incentivar inversiones privadas

El bono permite reducir la carga tributaria a través de certificados aplicables a Ingresos Brutos y otros impuestos.

El pasado 30 de diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo provincial firmó el decreto que prorrogó la vigencia del “Programa de Reactivación Productiva y Turística Provincial”, una herramienta orientada a impulsar la inversión privada en la provincia del Neuquén. La medida estableció un cupo de $ 3.000 millones para la emisión de certificados de crédito fiscal.

El programa se presenta como un instrumento de alivio fiscal, orientado a reducir la carga tributaria provincial de las empresas que decidan invertir en la provincia del Neuquén, incentivando el desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura.

El beneficio se materializa mediante el otorgamiento de un bono de crédito fiscal aplicable al pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de Neuquén. En caso de que su utilización genere un saldo a favor, este podrá compensarse con otros tributos provinciales, como el Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario, conforme a la reglamentación vigente.

El Centro PyME ADENEU y el Ministerio de Economía, Producción e Industria fueron designados como autoridades de aplicación del programa, con facultades para interpretar y resolver las condiciones de acceso al beneficio.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán acceder a este beneficio:

• Empresas neuquinas, tanto PyME como grandes empresas.

• Empresas no neuquinas, exclusivamente PyME.

En ambos casos, que hayan realizado inversiones en la provincia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Se consideran empresas neuquinas aquellas que cuenten con domicilio fiscal en Neuquén o registren un coeficiente de Ingresos Brutos superior al 60 % en la provincia.

Bono fiscal

El programa establece topes máximos de beneficio:

• Hasta $ 30 millones para el caso de grandes empresas neuquinas.

• Hasta $ 20 millones para el caso de PyME, sean neuquinas o no neuquinas, siempre que las inversiones se realicen a través de proveedores neuquinos.

Se consideran proveedores neuquinos aquellos domiciliados en la provincia o con un coeficiente de Ingresos Brutos mayor al 60 % en la provincia.

El beneficio consistirá en un porcentaje de la inversión efectivamente realizada, cuyo nivel variará según el tipo de empresa beneficiaria y el tipo de proveedor. En función de esta combinación, los porcentajes aplicables serán los siguientes:

• Empresa neuquina que invierte con un proveedor neuquino: podrá solicitar un bono equivalente al 20 % de la inversión.

• Empresa neuquina que realiza inversiones con un proveedor no neuquino: podrá solicitar un bono por el 5 % de la inversión.

• Empresa no neuquina que realiza inversiones con un proveedor neuquino: podrá solicitar un bono por el 20 % de la inversión.

Inversiones alcanzadas

El programa entiende como inversiones toda afectación de capital (neta de IVA) con destino a:

Obras civiles nuevas, excluyendo inversiones vinculadas a mantenimiento o reformas, salvo ampliaciones.

Adquisición de bienes de uso, nuevos o usados, de origen nacional o importado.

En el caso de rodados, estos deberán estar patentados en la provincia de Neuquén y no tratarse de pick-ups ni de flota liviana.

La prórroga busca fortalecer la actividad económica y el desarrollo productivo en Neuquén.

Procedimiento y documentación

La solicitud se realiza a través del sitio web del Centro PyME ADENEU, ingresando con CUIT y clave fiscal. Entre la documentación requerida se encuentra:

• Documentación para demostrar las características de los solicitantes (estatutos, certificado PyME, constancias de inscripción).

• Detalle de las inversiones realizadas, con copia de las facturas.

• Certificación contable con firma legalizada.

• Dictamen de profesional competente que acredite inversiones y grado de avance para el caso de inversiones de obra civil.

Vigencia y cupo

El programa tendrá vigencia hasta el 13 de febrero de 2026 y, dado que cuenta con un cupo presupuestario limitado y que las solicitudes se evalúan por orden de presentación, las empresas interesadas deberán iniciar el trámite con la mayor antelación posible, evaluando previamente si sus inversiones encuadran en los parámetros exigidos por la normativa vigente.

