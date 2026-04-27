Nuevo Domicilio Fiscal Electrónico Federal: cómo funciona la nueva plataforma de notificaciones

El sistema ya está disponible y busca simplificar la gestión tributaria. Paso a paso, cómo funciona y qué tener en cuenta.

La Comisión Arbitral ya puso en funcionamiento el nuevo Domicilio Fiscal Electrónico Federal a partir del 1 de abril pasado.

Esta nueva herramienta, a la que se accede desde la página web de ARCA con la clave fiscal, viene a unificar en una sola plataforma web las notificaciones de los fiscos provinciales.

Actualmente, cada jurisdicción cuenta con un mecanismo de comunicación en forma individual y la relación fisco-contribuyente, para aquellas empresas que se encuentran en varias provincias, gestionar la administración de las comunicaciones puede resultar tedioso en el día a día.

Con esta nueva herramienta, el contribuyente va a poder ingresar y visualizar todas las notificaciones en un solo lugar y hacer un seguimiento desde un solo lugar.

La herramienta permite recibir notificaciones de los fiscos provinciales, realizar respuestas y hacer el seguimiento dentro de la plataforma.

El sistema permite ingresar un correo electrónico para que, en caso de nuevas comunicaciones, se envíe un correo electrónico de cortesía sin valor legal. La falta de envío o recepción de dicho correo electrónico no otorgará ningún derecho al usuario.

Lectura de comunicaciones y acceso al sistema

El sistema considerará que las comunicaciones han sido leídas cuando se produzca alguno de los siguientes eventos:

a) El día que el usuario o autorizado proceda a la apertura de la comunicación, mediante el acceso en el Domicilio Fiscal Electrónico Federal.

b) El martes o viernes inmediato posterior a la fecha en que la comunicación se encontrará disponible en el citado domicilio, excepto que se hubiere realizado con anterioridad la apertura de conformidad al inciso a) del presente.

Si bien el sistema ya está disponible, cada jurisdicción podrá realizar la implementación en forma progresiva.

a) Etapa 1: Remisión de avisos.

b) Etapa 2: Remisión de notificaciones/intimaciones y otras comunicaciones.

c) Etapa 3: Habilitación de respuestas a comunicaciones.

Para acceder al servicio, el contribuyente tiene que adherir el servicio denominado portal federal tributario dentro de los servicios de la Comisión Arbitral o bien mediante la inscripción del contribuyente dentro del Convenio Multilateral.

Esta herramienta viene a facilitar la relación fisco-contribuyente para que sea menos burocrática la gestión individual.

* Contador Público Nacional/[email protected]

C. S. B. & ASOC./www.csbya.com.ar