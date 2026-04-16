Faena en baja en Argentina, pero Río Negro va a contramano: sube 7%

Mientras la actividad frigorífica atraviesa un momento de retracción a nivel nacional, con una marcada caída en los niveles de faena durante el primer trimestre de 2026 , la provincia de Río Negro se destaca como una excepción dentro del mapa ganadero argentino. En un contexto donde predomina la retención de hacienda y la menor oferta de animales para faena, los datos oficiales muestran que el distrito patagónico logró incrementar su volumen de procesamiento interanual, desafiando la tendencia general.

Según los últimos informes publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), entre enero y marzo de este año se enviaron a faena en todo el país un total de 2.973.000 cabezas de ganado vacuno. La cifra representa una caída del 7,5% en comparación con el mismo período de 2025 y una disminución aún más pronunciada, del 9,2% , si se la contrasta con el promedio de los primeros trimestres de las últimas cinco campañas (2021-2025).

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En términos absolutos, el retroceso es significativo: alrededor de 243.000 cabezas menos ingresaron a los frigoríficos en los primeros tres meses del año. Este fenómeno responde principalmente a una estrategia de retención de hacienda por parte de los productores, quienes optan por mantener los animales en los campos a la espera de mejores condiciones de mercado. Sin embargo, esta decisión genera efectos colaterales en toda la cadena cárnica.

La menor disponibilidad de animales para faena impacta directamente en la actividad industrial. Los frigoríficos, enfrentados a una oferta más limitada, se ven obligados a ajustar sus niveles de operación, lo que implica una reconfiguración de costos y escalas productivas para sostener la rentabilidad. Esta situación introduce distorsiones en el esquema comercial del sector, afectando tanto a productores como a industriales.

Río Negro crece impulsado por la sequía

En este escenario adverso, Río Negro emerge como un caso atípico. Durante el primer trimestre de 2026, la provincia registró una faena de aproximadamente 38.900 cabezas de ganado vacuno, lo que implica un crecimiento interanual del 7%. En términos concretos, se trata de unas 2.500 cabezas adicionales respecto al mismo período del año anterior.

Este incremento resulta particularmente llamativo si se tiene en cuenta el contexto nacional de caída generalizada. No obstante, al analizar una serie más amplia, se observa que el desempeño rionegrino aún se ubica levemente por debajo del promedio de los primeros trimestres del período 2021-2025, con una caída cercana al 2%.

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Las razones detrás de este comportamiento diferencial no responden a un fortalecimiento estructural del sector, sino más bien a condiciones adversas que afectan a la producción primaria. La sequía persistente en la región patagónica ha reducido la capacidad de los campos para sostener el stock ganadero. Ante la escasez de pasturas y agua, muchos productores se ven obligados a desprenderse de su hacienda antes de lo previsto, incrementando así la oferta de animales para faena.

De este modo, el crecimiento en los niveles de faena en Río Negro no necesariamente refleja una expansión del negocio ganadero, sino una respuesta forzada a las limitaciones productivas impuestas por el clima. En otras palabras, lo que en las estadísticas aparece como un aumento puede interpretarse también como un síntoma de fragilidad en el sistema productivo regional.

La situación contrasta con lo que ocurre en provincias vecinas como Neuquén. Allí, la faena alcanzó cerca de 11.100 cabezas en el mismo período, lo que representa una caída del 5% interanual y del 2% en comparación con el promedio de los últimos cinco años. En valores absolutos, se procesaron unas 565 cabezas menos que en el primer trimestre de 2025, consolidando la tendencia descendente que se observa a nivel nacional.

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Este mosaico de realidades refleja la complejidad del sector ganadero argentino, donde factores climáticos, económicos y estratégicos se entrelazan para definir el comportamiento de la actividad. Mientras la retención de hacienda domina en gran parte del país como una estrategia defensiva, en regiones como Río Negro las condiciones ambientales obligan a tomar el camino opuesto.

De cara a los próximos meses, el desafío para la cadena cárnica será encontrar un equilibrio que permita sostener la producción sin comprometer la rentabilidad ni la sustentabilidad de los sistemas productivos. La evolución del clima, los precios y las políticas sectoriales serán determinantes para definir si la tendencia nacional logra revertirse o si, por el contrario, se profundiza la caída en los niveles de faena.

En ese contexto, el caso de Río Negro seguirá siendo observado de cerca: no como un modelo a replicar, sino como una señal de alerta sobre cómo las condiciones adversas pueden alterar las dinámicas habituales del sector.

Fuente. Redacción +P.