Alarma en las chacras del Valle: Probabilidad de heladas en toda la región

Las heladas tardías tienen un impacto significativo en la fruticultura, especialmente en los cultivos de frutas de carozo como duraznos, ciruelas, damascos y pelones. El riesgo es muy fuerte en esta época del año y afecta a los árboles durante la etapa crítica de floración, dañando los pimpollos y comprometiendo la polinización.

Con el recuerdo de las heladas de 2021 -cuando se registraron temperaturas de -4°C-, hoy habrá preocupación por el pronóstico que difundió AIC. A continuación el texto completo: