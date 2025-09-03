Alarma en las chacras del Valle: Probabilidad de heladas en toda la región
Para la noche del miércoles y madrugada del jueves se esperan temperaturas por debajo de los 6 grados.
Las heladas tardías tienen un impacto significativo en la fruticultura, especialmente en los cultivos de frutas de carozo como duraznos, ciruelas, damascos y pelones. El riesgo es muy fuerte en esta época del año y afecta a los árboles durante la etapa crítica de floración, dañando los pimpollos y comprometiendo la polinización.
Con el recuerdo de las heladas de 2021 -cuando se registraron temperaturas de -4°C-, hoy habrá preocupación por el pronóstico que difundió AIC. A continuación el texto completo:
Para la noche de hoy, vientos en disminución hacia la madrugada, calmas. Alta presión atmosférica. Se producirá un brusco descenso de la temperatura, llegando en madrugada a los valores pronosticados. Probabilidad de heladas en toda la región.
PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles en calma hacia la madrugada.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-6) a (-3) ºC
PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles en calma hacia la madrugada.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-6) a (-3) ºC
PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles en calma hacia la madrugada.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-6) a (-3) ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles en calma hacia la madrugada.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-6) a (-3) ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles en calma hacia la madrugada.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-6) a (-3) ºC
PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles en calma hacia la madrugada.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-5) a (-2) ºC
