Heladas tardías: madrugada con tempertaruras menores a -1°C, alerta en las chacras
Los datos que están circulando, para la madrugada de hoy miércoles 3 septiembre, muestran temperaturas por debajo de los 0 grados.
Se acerca la primavera y seguir los pronósticos de heladas tardías se vuelve una tarea indispensable en las chacras. De acuerdo al pronóstico de hoy, las temperaturas -por debajo de los 0 grados- podrían afectar a la producción de fruta de carozo.
A continuación, el detalle del pronóstico elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA):
Para la noche de ayer, vientos en aumento hacia la madrugada del sudoeste. Alta presión atmosférica. Hacia el amanecer de hoy y en momentos de calma puede darse un enfriamiento localizado, la temperatura puede estar levemente por debajo de 0 grados.
PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)
Cielo algo nublado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles a moderado del sudoeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)
Cielo algo nublado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles a moderado del sudoeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)
Cielo algo nublado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles a moderado del sudoeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)
Cielo algo nublado.
Presión en ascenso.
Vientos débil a moderado del sudoeste.
BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)
Cielo algo nublado.
Presión en ascenso.
Vientos débil a moderado del sudoeste.
BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC
PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)
Cielo algo nublado.
Presión en ascenso.
Vientos débil a moderado del sudoeste.
BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC
