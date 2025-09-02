heladas

Heladas tardías: el pronóstico enciende luces de alerta en las chacras

De acuerdo a los datos que están circulando, para la noche del martes 2 y la madrugada del miércoles 3 septiembre, las temperaturas estarán por debajo de los 0 grados.

Se acerca la primavera y seguir los pronósticos de heladas tardías se vuelve una tarea indispensable en las chacras. De acuerdo al pronóstico de hoy, las temperaturas -por debajo de los 0 grados- podrían afectar a la producción de fruta de carozo.

A continuación, el detalle:

Para la noche de hoy, vientos en aumento hacia la madrugada del sudoeste. Alta presión atmosférica. Hacia el amanecer y en momentos de calma puede darse un enfriamiento localizado, la temperatura puede estar levemente por debajo de 0 grados.

PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)

Cielo algo nublado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles a moderado del sudoeste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)

Cielo algo nublado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles a moderado del sudoeste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)

Cielo algo nublado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles a moderado del sudoeste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)

Cielo algo nublado.

Presión en ascenso.

Vientos débil a moderado del sudoeste.

BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)

Cielo algo nublado.

Presión en ascenso.

Vientos débil a moderado del sudoeste.

BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)

Cielo algo nublado.

Presión en ascenso.

Vientos débil a moderado del sudoeste.

BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

HE020925

En esta nota

Dejá tu comentario

Se está leyendo

Las más leídas

Te puede interesar