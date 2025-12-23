Cayó 23% la entrega de envases de agroquímicos en Río Negro

La campaña de recolección de envases de agroquímicos en la provincia de Río Negro cerró la campaña 2025 con una disminución del 23% en la cantidad de kilos recuperados respecto de la recolección anual que se realizó a lo largo del año 2024, según los registros oficiales que fueron difundidos desde la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

Si se toma como referencia los 23.000 kilos que fueron entregados por productores y empresas durante los operativos de recolección en 2024, la caída se explica porque en las dos campañas realizadas en 2025, se lograron destruir o enviar a reciclado 17.700 kilos.

A pesar de estos guarismos, la información oficial resaltó que “estos resultados reflejan un avance significativo en el cumplimiento de las obligaciones ambientales vinculadas a la actividad agropecuaria, así como un mayor compromiso del sector con las buenas prácticas y la trazabilidad de los envases utilizados”.

Sin embargo, los indicadores dan cuenta de la caída en la adhesión del todo el espectro productivo al cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.279, que regula los presupuestos mínimos para la protección ambiental de la gestión de envases vacíos de fitosanitarios (agroquímicos) en Argentina, “estableciendo un sistema para su recolección, tratamiento y reutilización segura, evitando la contaminación del ambiente y protegiendo la salud humana, creando un Sistema Único de Trazabilidad y definiendo responsabilidades para productores y usuarios”.

Quien aplica en terreno esa Ley, es la organización “Campo Limpio”, que es sustentada por fabricantes y distribuidores de fitosanitarios, y es la responsable de implementar el “Sistema de Gestión de Envases Vacíos”.

Las provincias, en este caso en Río Negro, a través de la Secretaría de Ambiente, hace el seguimiento y control de los protocolos legales y supervisa los operativos. Al 23% menos de envases entregados, se le debe sumar que, en la práctica, y según las estimaciones de quienes llevan adelante los operativos, sólo se recupera un 50% de los envases que se utilizan en las distintas zonas productivas de la provincia.

Es lógico suponer que a la mitad de los envases que se usan en la actividad productiva no se le realiza ese procedimiento.

Más de 2 décadas

Con la obligación de certificar trazabilidad y dar fe de sus buenos manejos, son las empresas frutícolas más grandes las que hacen más uso de este sistema que se aplica hace 21 años.

Cuando comenzó, en las distintas ciudades, como en las del Alto Valle, existían centros de acopio y algunos municipios incluso llegaron a prestar un servicio de recolección chacra por chacra.

En la actualidad se dejó atrás esa modalidad y los operativos se fueron focalizando y se dejó atrás la modalidad de tener los centros de recepción abiertos varios días, y esperando que los municipios terminaran la recolección.

Ahora, se hace una difusión focalizada en los interesados, y las receptorías funcionan entre 2 y 3 días en cada ciudad.

Ya en la campaña 2024 se contaron 500 “productores” como usuarios del sistema de recolección de envases, frente a los casi 1.300 productores activos que tiene la fruticultura.

La recolección consiste en dos campañas por año, una entre los meses de marzo y abril, y otra entre noviembre y diciembre. Existe una práctica obligada cuando el productor decide hacer entrega de los envases, y es la obligatoriedad de realizar el triple lavado de cada envase. Consiste en agregar el producto a la curadora, y enjuagarlo tres veces dentro del tanque, para luego si acopiarlo para la entrega.

Por lo pronto, es lógico suponer que a la mitad de los envases que se usan en la actividad productiva no se le realiza ese procedimiento y se desconoce su destino.

