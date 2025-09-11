Cerezas chilenas: la disciplina comercial como seguro de éxito global
Con China como principal destino y mercados emergentes en crecimiento, las cerezas chilenas apuestan por calibre y consistencia para mantener la calidad.
La industria de la cerezas chilenas encara una temporada decisiva. Mientras China sigue concentrando el 91% de las exportaciones, los mercados “No China” crecen con fuerza y plantean un desafío: mantener la calidad consistente que ha posicionado a Chile como líder mundial.
Según Cristián Benavente, gerente comercial de Ranco Cherries, durante el seminario Cherry & Kiwi, la estrategia de la industria es clara: “El tamaño de la fruta debe ir acompañado de calidad consistente”. Los mercados “No China” registraron un crecimiento interanual del 53%, sumando cerca de 4 millones de cajas adicionales hasta totalizar 11,5 millones. Aunque todavía pequeños frente a China, estos mercados muestran que diversificar no es un eslogan, sino un salvavidas frente a ciclos de precios ajustados.
En seis temporadas, la producción chilena pasó de decenas a más de 125 millones de cajas equivalentes. La escala obliga a profesionalizar cada eslabón: selección de variedades, programas de cosecha, logística y segmentación de destino. Benavente enfatiza: “Con más fruta en juego, la disciplina comercial se vuelve el mejor seguro de continuidad”.
La regla de oro en China: calibre y firmeza
El retail chino ajusta la compra según el calibre. Cuando los precios bajan, se reemplaza fruta pequeña por 2J, 3J e incluso 4J. La campaña 2024/25 confirmó que estos calibres son los que menos caen en precio, funcionando como un escudo frente a temporadas difíciles.
El 3J se consolida como el punto óptimo de compra en todas las ciudades, mientras que el 4J gana espacio en urbes estratégicas, donde el consumidor está dispuesto a pagar más por fruta de mayor tamaño.
La fruta premium enfrenta tolerancia cero a defectos. Pitting, partiduras, pudriciones o colores desuniformes reciben rechazo inmediato. La variedad Regina exige control de pardeamiento y el sabor —equilibrio azúcar/acidez— no admite excusas. La ausencia de residuos de fungicidas es parte del contrato con el consumidor. Detalles que antes podían pasar, como bajo peso neto o descalibres, hoy son motivos de rechazo. Según Benavente: “La consistencia es la nueva marca de la industria”.
Los retornos por kilo muestran que la fruta XL, J y 2J+ se premia durante toda la temporada. Mientras más competitiva la góndola, más valor se reconoce a la fruta que viaja bien y llega con firmeza y sabor. Exportadores que planifican selección, postcosecha, frío y logística logran amortiguar shocks de precio y mantener reputación en destino.
Aprendizajes para el futuro inmediato:
-Mercados “No China” ya no son un asterisco: su crecimiento obliga a diseñar calendarios, calibres y estrategias de marca para Norteamérica, Europa y Asia sin perder el foco en China.
-Ecuación de valor 2025/26: predominio de 2J+, firmeza y cero sorpresas en calidad.
La temporada que se avecina
Para los exportadores chilenos, la responsabilidad es doble: producir más y producir mejor. Desde la cosecha hasta la góndola, cada detalle cuenta: calibre, firmeza, sabor, ausencia de defectos y consistencia. Solo así se asegura que la cereza chilena mantenga su prestigio y siga siendo sinónimo de fruta de alta calidad en todo el mundo.
China seguirá siendo el corazón del negocio, pero los mercados emergentes muestran que diversificación y calidad constante son la garantía de sostenibilidad y crecimiento. La temporada 2025/26 será un examen de profesionalismo y responsabilidad: quienes cumplan con estos estándares no solo conservarán su lugar en la mesa del consumidor chino, sino que consolidarán a Chile como líder global en cerezas premium.
Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.
