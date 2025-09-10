Vuelven las heladas al Valle de Río Negro y Neuquén
Se esperan heladas ya que las temperaturas perforarán los 0°C en parte de la madrugada de mañana. El Valle de Río Negro y Neuquén en alerta.
Vuelven las temperaturas bajo cero en la región productiva del Valle. Según adelanta el pronóstico elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la noche de hoy se esperan vientos en disminución del sudoeste, cielo despejado con alta presión atmosférica, probabilidad de heladas débiles en alto valle y valle medio, y baja probabilidad de heladas en costa.
A continuación el detalle del trabajo realizado por estas dos instituciones.
PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)
Cielo despejado. Presión en ascenso. Vientos débiles del sudoeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC
PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)
Cielo despejado. Presión en ascenso. Vientos débiles del sudoeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC
PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)
Cielo despejado. Presión en ascenso. Vientos débiles del sudoeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)
Cielo despejado. Presión en ascenso. Vientos débiles del sudoeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)
Cielo despejado. Presión en ascenso. Vientos débiles del sudoeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC
PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)
Cielo despejado. Presión en ascenso. Vientos moderados del sudoeste.
BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC
