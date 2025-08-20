Cherry Day 2025: eficiencia y calidad, objetivos para la cereza argentina

La ciudad se convirtió una vez más en epicentro de la producción frutícola argentina con la realización del Cherry Day 2025, un evento que reunió a productores, exportadores y especialistas del sector de cerezas . La jornada, organizada por la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI), tuvo como eje central la eficiencia en la producción y la calidad de la fruta, pilares fundamentales para posicionar a la cereza argentina en los mercados internacionales.

En la apertura del encuentro, el gerente de CAPCI, Aníbal Caminiti, destacó la importancia de combinar la eficiencia productiva con la eficiencia económica. “Hoy es eficiencia. Eficiencia es como una moneda que tiene dos caras que indefectiblemente tienen que ir juntas. Una cara es la eficiencia de la producción y otra cara de esa misma moneda es la eficiencia económica”, expresó ante los presentes. Según subrayó, el desafío de los productores radica en lograr altos estándares de calidad mediante prácticas productivas eficientes y, al mismo tiempo, mantener la rentabilidad en un mercado con márgenes cada vez más ajustados.

“El objetivo es claro: para poder tener calidad hay que ser eficientes produciendo, y para ser rentables hay que tener eficiencia económica. Los números que vamos a tener en los mercados cada vez van a tener menos margen. Nuestra responsabilidad es trabajar en estos aspectos, calidad y eficiencia”, agregó. Estas palabras marcaron el tono del Cherry Day, orientando a los participantes hacia un enfoque integral que combina productividad, innovación y control económico.

Por su parte, el presidente de CAPCI, Alejandro Zimmermann, agradeció la presencia de los asistentes y destacó el papel de los diferentes actores que hacen posible la producción y exportación de cerezas argentinas. “Una vez más CAPCI organizó este evento. Como dijo Aníbal, ayer todos los socios de CAPCI tuvimos una jornada muy interesante con respecto a calidad, que creo que es el horizonte que debemos tener todos los productores”, señaló. Además, reconoció la colaboración de funcionarios como el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, y de los auspiciantes que apoyan año a año este tipo de iniciativas.

Zimmermann también hizo hincapié en la necesidad de posicionar a la cereza argentina frente a la competencia internacional, especialmente frente a Chile, que se está consolidando en los mercados con volúmenes significativos. “Como decía Aníbal, Chile está saliendo con unos volúmenes muy interesantes, así que nosotros nos tenemos que posicionar con la calidad. Lo venimos haciendo año a año y la cereza argentina se está imponiendo en el mundo. Los clientes cada vez nos la piden más”, afirmó, resaltando que la eficiencia productiva y la orientación a la calidad son estrategias esenciales para mantener y ampliar la presencia de la fruta nacional en mercados exigentes.

Un encuentro clave para la cereza argentina

El Cherry Day no solo sirvió como espacio de capacitación y análisis, sino también como plataforma para reforzar lazos entre productores, exportadores y proveedores de servicios logísticos y de embalaje. La jornada incluyó exposiciones sobre técnicas de cultivo, manejo poscosecha y estrategias de exportación, apuntando a fortalecer la competitividad del sector en su conjunto.

cerezas cherry day 2025 1.jpg Especialistas disertaron sobre nuevas tecnologías en esta jornada del Cherry Day 2025.

Con un fuerte enfoque en la eficiencia y la calidad, el evento dejó en claro que la cereza argentina sigue avanzando con paso firme hacia la consolidación internacional. Los productores locales, conscientes de los desafíos del mercado global, reafirmaron su compromiso de continuar innovando y perfeccionando sus procesos, asegurando así que la fruta de Río Negro siga siendo sinónimo de excelencia y confiabilidad en todo el mundo.

El Cherry Day abrió con un ambiente de optimismo y compromiso, dejando a los asistentes con herramientas y perspectivas claras para enfrentar la próxima temporada con mayores niveles de eficiencia y competitividad.

Fuente: Redacción +P.