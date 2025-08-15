Precios de cerezas se derrumban en Hong Kong por exceso de importaciones

La guerra comercial entre EE.UU y China está impactando en el comercio de las cerezas.

El bloqueo de las importaciones de cerezas estadounidenses hacia China continental ha provocado un efecto colateral inesperado: un auténtico aluvión de fruta en el mercado de Hong Kong, que ha hundido los precios a niveles no vistos en dos décadas.

En el Mercado Mayorista de Frutas de Yau Ma Tei, uno de los puntos neurálgicos de distribución frutícola de la ciudad, las cerezas procedentes del estado de Washington se venden ahora a tan solo 40 dólares de Hong Kong por libra (aprox. 88,18 HKD por kilogramo) , equivalentes a 36,5 yuanes por libra (80,46 yuanes por kilogramo). La cifra representa un mínimo histórico en 20 años, según comerciantes y distribuidores consultados.

Un representante de ventas de Kingo Fruit, una de las principales empresas importadoras del territorio, explicó que la llegada masiva de producto ha disparado el volumen de ventas diarias. “Durante la temporada alta del año pasado, se movían en promedio unas 8.000 cajas de cerezas transportadas por vía aérea al día. Este año, hemos alcanzado unas 12.000 cajas diarias”, aseguró.

A pesar del aumento de la oferta, el mercado no ha respondido con la misma fuerza en la demanda. Expertos del sector señalan que la abundancia de fruta ha coincidido con un contexto económico más débil y un consumo interno moderado, lo que ha evitado que los precios se estabilicen. El resultado: un ajuste drástico de los valores mayoristas.

En julio de 2024, una caja de 5 kilogramos —equivalente a 11 libras— de cerezas estadounidenses se cotizaba en el mercado mayorista a 400 dólares de Hong Kong (364,5 yuanes). Hoy, esa misma caja se vende entre 260 y 280 dólares de Hong Kong (236,9 a 255,1 yuanes), lo que representa una caída aproximada del 35 % en apenas un año.

Los datos de comercio exterior respaldan la magnitud del fenómeno. Según cifras oficiales, el valor total de la fruta importada directamente desde Estados Unidos a Hong Kong aumentó un 118 % en abril, en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que el valor de las cerezas frescas reexportadas desde Hong Kong hacia China continental se desplomó un 72 % interanual en el periodo comprendido entre febrero y abril.

Restricciones a las cerezas

Este descenso se explica en gran medida por las restricciones impuestas por Pekín a la entrada de cerezas estadounidenses, medida que forma parte de un escenario más amplio de tensiones comerciales. Privados de acceso directo al mayor mercado consumidor de la región, los exportadores y distribuidores han concentrado sus envíos en Hong Kong, que, aunque mantiene una elevada capacidad logística, no puede absorber el mismo volumen que China continental.

Para los consumidores hongkoneses, la situación representa una oportunidad inusual. Las cerezas, tradicionalmente consideradas un producto de lujo en la región por sus elevados precios y estacionalidad limitada, se han convertido este verano en una fruta mucho más asequible. Sin embargo, para productores e importadores, el desplome de precios está golpeando los márgenes de ganancia y poniendo a prueba la capacidad de almacenamiento y distribución.

Comerciantes de Yau Ma Tei señalan que, si bien algunos clientes están comprando más cantidad para consumo doméstico, no es suficiente para equilibrar la oferta. “No podemos bajar más los precios, pero si el volumen sigue entrando a este ritmo, tendremos que buscar salidas creativas, como procesar la fruta para jugos o mermeladas”, comentó un distribuidor.

Mientras la temporada de cerezas de Washington entra en su recta final, el mercado se mantiene expectante ante cualquier posible cambio en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China que pueda aliviar el exceso de stock. Por ahora, la imagen en los puestos mayoristas es clara: montañas de cajas rojas y brillantes que, a pesar de su excelente calidad, no encuentran un destino tan rápido como llegaron.

Fuente: Agencias internacionales con aportes de la Redacción +P.