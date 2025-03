Cerezas: no todos los caminos conducen a China

La misma se inició correctamente durante las primeras semanas, y en muchos mercados se tuvo una respuesta satisfactoria. Pero a medida que la temporada avanzaba, la situación se fue complicando. El mercado chino, del cual depende más del 90% del negocio, no reaccionó en la forma esperada. Los precios fueron menores a otros años, en especial para las categorías que no cumplían con los altos estándares de los consumidores chinos. A todo esto, la campaña finalizó con un gran infortunio, cuando el desperfecto de un buque llevó a la destrucción y pérdida de 1.300 contenedores de fruta. Los números finales de China no serán los esperados, siendo más bien bajos si los comparamos con otros años. Estos hechos reactivaron la necesidad de buscar otros mercados.