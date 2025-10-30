Chile proyecta exportaciones por 131 millones de cajas de cerezas con foco en la calidad

El Comité de Cerezas de Frutas de Chile entregó su estimación oficial de envíos para la temporada 2025-2026, proyectando una exportación de 131 millones de cajas , cifra levemente superior a la alcanzada el ciclo anterior y muy cercana a la estimación presentada en abril de este año.

El dato, obtenido a partir de una encuesta aplicada entre el 10 y 17 de octubre a los miembros del Comité, reafirma la posición de Chile como líder indiscutido en la producción y exportación de cerezas del hemisferio sur, con una participación que alcanza el 96% del total de las exportaciones regionales.

“Esta cifra es una fotografía temprana de la temporada. Podría haber ajustes acotados a medida que avancemos en cosecha y logística, pero nuestra expectativa sigue siendo un volumen muy similar al del año pasado. El foco está en hacer bien las cosas, con énfasis en la calidad, el cumplimiento y el apoyo a la comercialización”, explicó Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile.

Énfasis en la calidad y el cumplimiento

La ejecutiva destacó que, más allá del volumen, el desafío de esta temporada está puesto en asegurar una alta calidad de la fruta, junto con un trabajo coordinado en materia logística y comercial. La industria busca mantener su reputación internacional, especialmente en mercados exigentes como China, principal destino de las cerezas chilenas, donde la fruta es considerada un producto premium asociado a celebraciones y regalos de alto valor.

En ese sentido, Soler enfatizó que la estimación entregada es la única proyección oficial que emitirá el Comité durante la temporada. “La transparencia y la coordinación son claves para fortalecer la confianza entre todos los actores de la cadena, desde los productores hasta los importadores y consumidores finales”, sostuvo.

China: eje de la estrategia de promoción

Chile continúa desarrollando una intensa campaña de promoción en China, su principal mercado, con el objetivo de fortalecer la imagen de la fruta chilena, consolidar la preferencia de los consumidores y apoyar el proceso comercial.

cerezas chile claudia soler 2 Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, señaló que está temporada más que al volumen se apuesta a la calidad.

El Comité trabaja estrechamente con importadores, distribuidores y cadenas de retail para mejorar la experiencia del consumidor final y reforzar el posicionamiento de las cerezas chilenas como símbolo de frescura, sabor y calidad. Las acciones de promoción incluyen eventos presenciales, presencia en plataformas digitales, alianzas con influencers y degustaciones en puntos de venta estratégicos.

Diversificación de destinos

Aunque China sigue siendo el motor principal de la demanda, el Comité de Cerezas también avanza en la diversificación de mercados. Entre las prioridades se encuentran Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia y Brasil, países donde el consumo de cerezas chilenas ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

Esta estrategia busca reducir la dependencia de un solo mercado y abrir nuevas oportunidades para la fruta chilena en regiones con alto potencial de consumo. “Estamos trabajando para que más consumidores en distintos rincones del mundo puedan disfrutar de nuestras cerezas, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad”, explicó Soler.

Un sector clave para la fruticultura chilena

La cereza se ha consolidado como una de las principales exportaciones frutícolas de Chile, tanto por su volumen como por su valor económico. La temporada de exportación genera miles de empleos en el campo y en los centros de embalaje, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de las zonas rurales del país.

cerezas china63d9f2d3572c11dfa9abc05e3833e1ddf703c272 El principal destino de las exportaciones de cerezas chilenas continuará siendo el mercado chino.

Con una superficie plantada en constante crecimiento y una industria cada vez más tecnificada, el sector enfrenta también desafíos relacionados con la sostenibilidad, la gestión del agua y la adaptación al cambio climático. No obstante, los productores han respondido con innovación, incorporando tecnologías que mejoran la eficiencia en el riego, la cosecha y la postcosecha.

Proyección optimista

En conclusión, la proyección de 131 millones de cajas refleja una temporada estable para el sector cerecero chileno, que mantiene su liderazgo global y reafirma su compromiso con la calidad y la sostenibilidad.

El trabajo conjunto del Comité de Cerezas, los productores y los exportadores apunta a consolidar la imagen de Chile como origen confiable y competitivo, capaz de abastecer los mercados más exigentes con una fruta de excelencia.

“Más que crecer en volumen, nuestro desafío está en seguir creciendo en reputación y valor. Queremos que cada cereza chilena que llegue al mundo sea sinónimo de calidad y de trabajo bien hecho”, concluyó Soler.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.