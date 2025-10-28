Las cerezas chilenas vuelven a brillar: excelentes precios y calidad superior

Con una calidad destacada y condiciones climáticas favorables, continúa la cosecha de las primeras cerezas de la temporada 2025-2026 en el norte chico de Chile. Las primeras variedades, conocidas como las “primicias” del país, provienen principalmente de las zonas libres de Mosca de la Fruta en la Región de Coquimbo, desde donde se envían directamente vía aérea al mercado chino, uno de los destinos más relevantes y exigentes para este producto.

Estas primeras partidas de cerezas llegan a China en un momento estratégico , ya que el mercado asiático se encuentra desabastecido tras varios meses sin fruta fresca, lo que permite obtener precios más altos y consolidar la posición de Chile como proveedor líder mundial de cerezas de calidad premium.

Jorge Astudillo, asesor técnico con amplia experiencia en el rubro frutícola, explicó que la cosecha avanza de forma ordenada y con excelentes resultados en cuanto a color, firmeza y calibre. “Estamos comenzando la cosecha de la variedad Brooks en los predios de Las Majadas y Valle Arriba, ambos ubicados en la zona de Punitaqui. En paralelo, se está cosechando Nimba en Sotaquí y Santina en el campo de Persol, también en Punitaqui”, precisó Astudillo.

Cerezas de excelente calidad

Estas variedades tempranas son reconocidas por su excelente coloración y dulzor, cualidades muy apreciadas en los mercados internacionales, especialmente en China, donde la cereza chilena ha ganado prestigio como símbolo de buena fortuna y prosperidad, especialmente durante la temporada previa al Año Nuevo Lunar.

El inicio del procesamiento de la fruta también marca un hito en la temporada. Según detalló el propio Astudillo, “hoy comienza a operar la planta de Tenopack en el galpón ‘El Ciénago’, ubicado en la comuna de Punitaqui, que estará recibiendo y procesando la fruta destinada al envío aéreo directo hacia China”.

La logística aérea permite que las cerezas lleguen frescas en cuestión de horas al otro lado del mundo, garantizando que el consumidor final disfrute de un producto de alta calidad y frescura incomparable. Este método, aunque más costoso que el transporte marítimo, resulta rentable debido a los precios preferenciales que se alcanzan en esta ventana comercial temprana.

Cerezas chile norte primicia 1 En el norte de Chile se proyecta una producción temprana superior a las 2.000 toneladas.

En tanto, toda la fruta proveniente de las zonas cuarentenadas por presencia de Mosca de la Fruta será procesada en la planta de ZeyCo, ubicada en Sotaquí, al oriente de Ovalle. De esta manera, se asegura el cumplimiento estricto de los protocolos fitosanitarios establecidos por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), garantizando la inocuidad y trazabilidad de la fruta exportada.

Avance tecnológico

El desarrollo de esta cosecha temprana refleja el avance tecnológico y la inversión sostenida de los productores del norte chico, que han logrado posicionar a la Región de Coquimbo como una zona estratégica para el adelanto de la producción nacional de cerezas. Gracias a su clima cálido, sus condiciones de baja humedad y su disponibilidad hídrica controlada, los huertos de Punitaqui, Sotaquí y otras localidades cercanas se han transformado en referentes de precocidad y calidad.

Con estas primeras cosechas, Chile abrió oficialmente la temporada 2025-26 de exportaciones de cerezas, un rubro que en los últimos años ha alcanzado cifras récord, superando los 600 mil toneladas en la pasada campaña. Si bien el grueso de la producción proviene de la zona central, los primeros embarques del norte permiten a Chile llegar antes que cualquier otro país al mercado chino, aprovechando una ventana comercial única y consolidando su liderazgo global.

La buena calidad observada en las primeras partidas augura una temporada prometedora. Los productores y exportadores confían en que la combinación de buen clima, trabajo técnico y estrategia logística permitirá mantener la reputación de las cerezas chilenas como las mejores del mundo.

Fuente: Redacción +P.