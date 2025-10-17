Cerezas chilenas debutan con precios récord en China: hasta 58 dólares el kilo

La temporada 2025-2026 de exportación de cerezas comenzó con fuerza. Los primeros embarques provenientes de Chile arribaron a China con precios excepcionalmente altos, alcanzando valores que superan los 58 dólares por kilo en las categorías de mayor calidad, según reportes de operadores y plataformas especializadas.

Distintos informes privados y publicaciones en redes sociales detallan que los primeros lotes, salidos desde el Valle de Colchagua, llegaron a los mercados mayoristas del gigante asiático esta semana. Los registros muestran precios que van desde 41,38 dólares por kilo para calibres J (26–28 mm) hasta 58,18 dólares para el calibre 4J (32–34 mm), reflejando el fuerte interés del consumidor chino por fruta temprana, de excelente color y crocancia.

Cerezas precios china 10-25

“Estas son las primeras variedades tempranas que están llegando al mercado de China, y por supuesto logran muy buenos precios porque el mercado se encuentra prácticamente desabastecido”, explicó un operador del mercado asiático. El especialista agregó que los primeros envíos aéreos presentan valores similares a los de la campaña anterior, cuando también se registraron precios récord en las primeras semanas.

Sin embargo, las proyecciones apuntan a una normalización de precios conforme avance la temporada y aumente la disponibilidad de fruta. En los próximos días se espera que comience la cosecha en el Valle Medio de Argentina, lo que podría incrementar la oferta hacia China, Estados Unidos y Europa, generando una baja gradual en los valores.

A continuación un detalle de valores logrados para esta misma fecha del año anterior.

cerezas mercado chino 10-24.jpg

Venta de cerezas directa por TikTok

El arribo de las primeras cerezas no solo marca un hito comercial, sino también tecnológico. Este viernes 17 de octubre, Global AG y Global Talsa Fresh concretaron el primer envío de la variedad AG2 al mercado chino, con un volumen inicial de dos toneladas, cosechadas el lunes 13 en la zona de Colchagua, Región de O’Higgins.

En conversación con Portal Frutícola, Aníbal Shurter, cofundador de ambas compañías, explicó que el producto fue enviado directamente a Shanghái y se comercializará a través de una plataforma de venta online en TikTok, utilizando estrategias de marketing digital con influencers locales.

“El primer envío fue de dos toneladas y las vamos a vender vía TikTok; es una venta 100% online”, explicó Shurter. Según detalló, el precio referencial inicial fue de 1.100 yuanes por caja de 2,5 kilos, equivalente a unos 150 dólares, aunque el valor final se ajustará en función del interés que generen los consumidores durante las transmisiones en vivo. “Nosotros ponemos un precio base y, según el movimiento que genere el influencer, el valor puede ir subiendo”, añadió.

La estrategia de venta directa al consumidor final busca reducir la intermediación y posicionar la fruta chilena como un producto premium dentro de un mercado altamente competitivo. Global AG cuenta con oficina propia y un equipo en China que coordina las operaciones digitales y logísticas de estas ventas.

Innovación genética y adelanto de cosechas

El éxito de este primer envío es el resultado de un trabajo de innovación sostenido. “Las inversiones y esfuerzos en innovación de los últimos 15 años están dando frutos de muy buena forma”, afirmó Shurter, destacando que uno de los sellos de la empresa ha sido su enfoque en el desarrollo genético.

“Cada año somos capaces de adelantarnos una semana en la cosecha, y cada temporada nos vamos superando”, indicó el empresario. Como ejemplo, señaló que en la campaña pasada la primera cosecha se realizó el 18 de octubre en la zona norte de Chile, mientras que este año lograron hacerlo el 13 de octubre, pero más al centro del país, en Colchagua. Este adelanto estratégico permite llegar antes a los mercados internacionales con precios más altos.

cerezas china 1 Chile es el principal importador de cerezas de China. Existe una alianza estratégica entre ambos países para venta de este producto.

La compañía trabaja actualmente con tres programas genéticos principales y un programa de portainjertos, lo que ha permitido desarrollar y probar nuevas variedades. “Hace dos años que no plantamos variedades conocidas al público. Ahora solo usamos códigos internos, sin nombre comercial, como la AG2, que recibirá nombre una vez que destaque comercialmente”, comentó Shurter.

Un inicio auspicioso para la temporada

El arribo de estas primeras cerezas chilenas a China marca un inicio auspicioso para la campaña 2025-2026, con precios que reflejan la escasez de oferta y la continua apuesta por innovación, calidad y marketing digital. A medida que más productores de Sudamérica se sumen a la temporada, el mercado comenzará a estabilizarse, pero por ahora, los primeros lotes se posicionan como una muestra clara del potencial y prestigio de la cereza chilena en el mercado asiático.

Fuente: Redacción +P con aportes de Portal Frutícola.