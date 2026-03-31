Comienza hoy seminario clave para la industria de la cereza

Productores, inversores y especialistas participarán de una jornada centrada en el crecimiento de la industria.

La provincia de Mendoza será nuevamente protagonista en el calendario agroindustrial internacional al convertirse en sede de la quinta edición del Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas 2026. El encuentro tendrá lugar hoy en la Nave Cultural, en la Ciudad, y reunirá a referentes clave de una industria que continúa expandiéndose a nivel global.

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Cerezas de Mendoza junto con el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Agricultura, y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Está orientada a productores, empacadores, comercializadores, profesionales e inversores interesados en profundizar sus conocimientos sobre la producción de cerezas y su creciente tecnificación.

El seminario contará con la participación de productores, proveedores de insumos y servicios, disertantes e inversionistas provenientes de Argentina, Chile, China, Italia y Perú. Durante la jornada se abordarán las principales tendencias del sector, así como también las oportunidades que ofrece un mercado cada vez más competitivo y exigente.

En este contexto, el encuentro se posiciona como un espacio estratégico para el análisis de las claves productivas y comerciales de la industria. Los asistentes podrán acceder a información actualizada, conocer nuevas tecnologías aplicadas al cultivo y nutrirse de experiencias internacionales que aportan valor a la cadena productiva.

Uno de los ejes centrales del seminario será la transferencia de conocimiento. Asesores de trayectoria internacional y empresas líderes compartirán soluciones innovadoras orientadas a mejorar la competitividad del sector. Estas herramientas resultan fundamentales tanto para productores que buscan optimizar sus procesos como para potenciales inversores que evalúan ingresar a una actividad con alto potencial de crecimiento.

Además, el evento busca fortalecer la articulación entre el sector público y privado, un aspecto clave para el desarrollo sostenido de la actividad. La generación de sinergias entre ambos ámbitos permite impulsar nuevas inversiones, fomentar la adopción de tecnología de vanguardia y consolidar un ecosistema productivo más eficiente y dinámico.

Mendoza, un polo en crecimiento para la industria

En los últimos años, Mendoza ha logrado consolidarse como un destino atractivo para la inversión en el sector cerecero. Este posicionamiento responde a una combinación de factores que incluyen su capacidad instalada, la disponibilidad de mano de obra calificada y condiciones agroclimáticas particularmente favorables para el cultivo.

Uno de los principales diferenciales de la provincia es su ventaja en la precocidad de cosecha. Esta característica permite a los productores mendocinos ingresar a los mercados internacionales en una ventana estratégica, cuando los precios alcanzan sus valores más altos. Como resultado, se generan mayores oportunidades de rentabilidad y una mejor inserción en el comercio global.

Desde el Gobierno provincial destacaron que iniciativas como este seminario contribuyen a fortalecer la visibilidad de Mendoza en el escenario internacional. Asimismo, remarcaron su impacto positivo en el desarrollo de las economías regionales y en la generación de nuevas oportunidades productivas y exportadoras.

En un contexto donde la innovación y la eficiencia son determinantes, la realización de este tipo de encuentros adquiere un valor significativo. No solo permiten actualizar conocimientos y promover buenas prácticas, sino que también funcionan como catalizadores de inversiones y proyectos que potencian el crecimiento del sector.

Las personas interesadas en participar del Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas 2026 pueden inscribirse a través del enlace oficial dispuesto por los organizadores. Se espera una convocatoria amplia y diversa, acorde al dinamismo de una industria que sigue posicionándose como una de las más prometedoras dentro del agro argentino.

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Fuente: Gobierno de Mendoza con aportes de Redacción +P.