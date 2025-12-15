Cumbre sanitaria en el Alto Valle por combate contra mosca de los frutos

Funcionarios sanitarios de Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay analizan la Técnica del Adulto en Frío (TAF) que protege a la Patagonia de la mosca de los frutos, asegurando mercados internacionales.

Funcionarios y técnicos de entes sanitarios oficiales de Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y de nuestro país, durante 3 días analizaron el sistema de lucha y control de la mosca de los frutos que se ejecuta en la Patagonia y que permite mantener abiertos mercados internacionales que representan cientos de millones de dólares.

La actividad fue organizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina ( SENASA ) y contó con el auspicio de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Vale recordar que el eje del programa consiste en la “liberación del mayo estéril”, una mosca que se irradia con rayos X o gamma. Para ese procedimiento se crían masivamente machos, para luego irradiarlos (generalmente en etapa de pupa) para dañar su sistema reproductor sin matarlos, y luego liberarlos para que se apareen con hembras silvestres, resultando en que no haya descendencia y se reduzca la población de la plaga.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 08.34.33 (1) Recorrida técnica en Allen, Río Negro. Expertos internacionales observan la logística del "adulto en frío", la innovadora técnica que utiliza moscas estériles para erradicar la plaga en el Alto Valle.

“Estamos muy avanzados”, dijo uno de los asistentes, en referencia a que en Argentina se maneja la Técnica del Adulto en Frío (TAF), que permite un mejor manejo en el terreno, ya que se evita la diseminación usando bolsas de papel, y se hace “a granel”, cargando las moscas en aviones o camionetas de manera directa. “En Perú aún están con la bolsita, y acá pudieron como hacemos la liberación terrestre y todo el trabajo que se hace en Allen, con las salas de noqueo (enfriado)”, que permite una mejor manipulación de este insecto.

La actividad se realizó la semana pasada y contó con representantes del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile, Agrocalidad de Ecuador, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) de Perú y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay. Además, fue la última actividad organizada por Ricardo Sánchez como Director del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, al acceder a su jubilación. Todas las instituciones le entregaron una placa en reconocimiento a su liderazgo para implementar estos sistemas de mitigación de plagas.

Según se informó desde el SENASA, los asistentes analizaron la logística operativa, y los costos y beneficios comparativos entre la liberación aérea con bolsas y la liberación del adulto en frío. También se detallaron los procesos de ajustes en los Centros de Empaque y Emergencia del Adulto en Frío (CEDAF) para la liberación en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y en Mendoza.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 08.34.33 (2) El éxito del control de la mosca es crucial para la fruticultura del sur, abriendo mercados que representan cientos de millones de dólares.

Hubo una recorrida por las trampas que se usan para monitorear la efectividad de la suelta de moscas y una visita al laboratorio donde se hace el control de calidad a las pupas. También la capacitación incluyó visitas técnicas esenciales, destacándose la recorrida por el Centro de Operaciones de Allen, Río Negro, para observar la tarea que desarrolla el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM-Patagonia) ejecutado por el ente sanitario, Fundación Barrera Patagónica (Funbapa).

Durante la última jornada se visitaron establecimientos de producción y empaque de cerezas en Chimpay, Río Negro, destacando la importancia que la Patagonia sea un Área Libre de Mosca de los frutos para el desarrollo de la actividad frutícola del sur de la Argentina.