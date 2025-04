De la Patagonia al mundo: el fenómeno 'Franui' y su imparable crecimiento

Pero Franui no solo se trata de un furor en las redes, de buenos números en las exportaciones, o de la fábrica que la empresa inauguró en marzo del 2021 en Valencia, España, para abastecer el mercado europeo a un costo de 3,5 millones de euros. Sino que, además, Leticia confirmó que “si todo sale según lo estipulado, el mes que viene comenzaríamos a producir”, cuando fue consultada por la inauguración de la Planta de Pilar, que tendrá capacidad de procesar 1.000 kilos de chocolate por hora. Todo eso para recubrir las frambuesas que se cultivan en la Patagonia.

Campos en la Patagonia

La inversión en este caso rondó los 8 millones de dólares y esa planta fue proyectada para abastecer al mercado Latinoamericano. Sobre la elección de los campos para ampliar la producción propia, Fenoglio aclaró que “es una zona con condiciones climáticas y de suelo óptimas para el cultivo de frambuesas. Elegimos esta región porque combina un clima ideal, con buena calidad de agua y tierras fértiles. Además, la ubicación estratégica en la Patagonia, nos permite consolidar nuestra identidad de marca”.

A partir de la incorporación de este activo, se van a generar más de 120 puestos de trabajo “entre la plantación, producción, envasado y despacho”. Agregó que “estamos utilizando tierras ociosas, convirtiéndolas en productivas. Y si bien nuestra plantación de frambuesas será la más importante de la Argentina, seguiremos trabajando con productores locales”.

Frambuesa Fenoglio 1.jpeg Las frambuesas seleccionadas por la empresa de de alta calidad.

A la luz de los resultados, alentados por videos que se viralizan con potes de Franui en los supermercados de lugares tan distantes como Australia o Moldavia, es lógico suponer un crecimiento del procesamiento de frambuesas que hace la empresa. En ese sentido, la CEO detalló que “la demanda de Franui sigue en expansión, tanto en los mercados donde ya estamos presentes, como en nuevos países donde planeamos desembarcar. Esto nos lleva a aumentar la cantidad de frambuesas necesarias año a año. Para sostener esta expansión, trabajamos en alianzas estratégicas con productores locales e internacionales”.

Red de productores

Cuando Leticia Fenoglio fue consultada sobre la relación con los productores locales, indicó que “trabajamos con una red de productores responsables y sostenibles que cultivan frambuesas en distintas regiones, combinando plantaciones familiares más pequeñas, con otras de mayor escala, pero siempre bajo estrictos estándares de calidad. Claramente, la expansión de Franui impulsó el crecimiento del cultivo de frambuesa en la Patagonia y en otras regiones productoras”.

Sobre la calidad de esta materia prima, explicó que algunos proveedores, tanto de Argentina como de Europa, “cuentan con certificaciones internacionales como, IFS, HACCP, GLOBAL GAP, BRC, ECOCERT, Kosher, Halal y SMETA, asegurándonos que las frambuesas sean cultivadas con prácticas sustentables y con una reducción en el uso de agroquímicos”.

Mientras la frambuesa tracciona el crecimiento actual de la empresa, surgen especulaciones sobre el potencial de la fórmula: Recubrir de chocolate alguna otra futa de la familia de las "berries". La empresaria admitió la posibilidad: “Sí, exploramos constantemente nuevas ideas para innovar en la categoría”. Pero no es tan fácil dar el siguiente paso, para que no sea en falso. Y es ahí donde se entra en el terreno de lo sensorial: “Si bien Franui se convirtió en un ícono, siempre estamos buscando nuevas combinaciones que mantengan la misma experiencia 'WOW', como me gusta llamarla. La innovación es parte de nuestro ADN. Pero no se trata solo de bañar cualquier fruta en chocolate, sino de lograr el equilibrio perfecto que haga que el producto sea irresistible”.

Sin embargo, hace pocos días trascendió desde la prensa alguna definición, como que pensaban lanzar productos similares, en la categoría de frutas congeladas bañadas en chocolate. Por eso insistimos con la pregunta: ¿Qué otras frutas planean incorporar? “No voy a develar el misterio, pero sí puedo asegurarte que cualquier nueva incorporación va a ser realmente especial, sorprendente y va a mantener los estándares de calidad que caracterizan a Franui”, respondió Leticia.

Frambuesa Fenoglio 3.jpeg La producción de frambuesas demanda un alto grado de mano de obra.

En cuanto a la tracción que hacen los propios consumidores del producto, en los últimos días, un “influencer” destacó en sus redes que “Los Franui la están rompiendo en EEUU a 12 dólares el tarro”. El posteo tiene un error: “La realidad es que el video que se está viralizando hoy, no es de EEUU, sino de Australia. Un mercado al que desembarcamos hace muy poco. En solo cuatro meses multiplicamos por seis nuestra presencia. Ya tenemos una comunidad de “Franáticos” (así se llaman los fanáticos de Franui). La viralización de Franui en redes sociales refleja el entusiasmo del consumidor australiano por el producto, y eso nos motiva a seguir creciendo en este mercado clave”.

Demanda de empleo

Aparejado a la mayor demanda de materia prima, viene un incremento en la contratación de mano de obra. En ese aspecto, Fenoglio destacó que “el crecimiento tanto de Rapanui, como Franui, genera nuevas oportunidades de empleo constantemente. En nuestras fábricas y locales de Bariloche trabajamos con un equipo grande y diverso”.

Detalló que “hoy somos 1400 colaboradores, de los cuales 800 se encuentran en Bariloche. A medida que el negocio lo requiera, seguiremos incorporando talento en diferentes áreas, tanto en producción como en atención al cliente, administración, logística, comercialización y gestión”. Hacer una planta en Pilar se explica desde la necesidad de minimizar los costos logísticos para exportar, atento su proximidad con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Porque la meta es “abastecer a toda América Latina”.

También se proyecta inaugurar una segunda línea de producción en Valencia, España, con una inversión de 3 millones de euros, para triplicar la capacidad de la planta actual. Todo para atender la demanda de Europa, Estados Unidos, Península Arábiga y África.