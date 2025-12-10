El 9 de enero comienza la cosecha en el Valle con la primera variedad de pera

En el valle, el pico de la floración se registró el 26 de septiembre y lo más perjudicial hasta el momento han sido los dos episodios de granizo.

El 9 de enero con la variedad Williams para peras, y el 20 de enero con la variedad Gala de manzanas, dará comienzo la cosecha de frutas en el Alto Valle, según el análisis de distintas variables que realizaron los profesionales del INTA, como la acumulación de horas frío de las plantas, el momento de la floración, y las temperaturas estimadas. La presentación del tradicional “Pronóstico de Cosecha”, fue seguida por unos 40 asistentes, entre los que se encontraban representantes de distintas empresas como Moño Azul, PAI, Tres Ases y Funlemú, entre otras.

El estudio parte de evaluar las condiciones agroclimáticas, y se destacó que el frío “ha sido el normal”, en los últimos meses, salvo para los frutales de carozo, “que estuvieron un poco por debajo, pero alcanza ese frío para las necesidades de la planta”.

En cuanto a la floración fue “homogénea”, en toda la región y “compacta”, en relación a que estuvo concentrada en pocos días. La señal de alerta más importante que dieron a conocer los técnicos, fue que se esperan temperaturas máximas por encima de la media, y eso puede causar estrés en el fruto y afectación del tamaño. Por lo tanto, recomendaron estar muy pendientes de las necesidades hídricas de la planta, con los riegos bien programados.

Este pronóstico de cosecha, por primera vez no será obligatorio o vinculante, luego que el SENASA emitiera en febrero pasado la resolución N°22/2025, la cual establece en su artículo 5º que “la cosecha de fruta podrá iniciarse a criterio del productor, siempre que se cumplan los tiempos de carencia indicados en el marbete de los productos fitosanitarios aplicados en cultivo”. Esto es, que solo existen impedimentos fitosanitarios.

“Se trata en realidad, más que de cumplir la Ley, de cuidar la calidad de la fruta”, señaló el representante de una empresa en referencia al acuerdo no escrito de los asistentes de seguir respetando las recomendaciones que, si bien formula el INTA, los datos para su evaluación son remitidos por los técnicos de las propias empresas a lo largo de toda la temporada.

“Vamos a seguir con el mismo esquema, con la diferencia de que el calendario será tentativo o de referencia, y no obligatorio”, aclaró Gabriela Calvo, ingeniera Agrónoma, Magíster de la Universidad de Buenos Aires en 2008, y Doctora en Ciencias Agropecuarias, de la Universidad de Buenos Aires en 2016.

El temor, es que alguien coseche antes de tiempo, por la intención de hacer alguna diferencia económica colocando un embarque o envío primicia, en detrimento de la calidad del fruto. El tema fue motivo de algún análisis entre los presentes. Algunos advirtieron que “va a existir mucha presión por cosechar primicia”, sobre todo porque este año los stocks están casi limpios.

Otros aclararon que “al seno de las empresas, nadie quiere quemar su marca, porque hoy la información circula muy rápido y condena a la mala calidad”. Hasta el año pasado, todo el trabajo técnico que se realizaba en el Alto Valle, era remitido a la sede de SENASA para su homologación y las fechas eran taxativas.

Y como el compromiso es seguir del mismo modo, si por cuestiones climáticas se adelanta la maduración de alguna variedad, también se emitirá una recomendación sin pasar por SENASA.

En el valle, el pico de la floración se registró el 26 de septiembre y lo más perjudicial hasta el momento han sido los dos episodios de granizo. Para la temporada que va cada año de octubre a marzo, son esperables entre 4 y 6 tormentas de granizo. La tormenta del 10 de noviembre pegó más duro en el Alto Valle. El granizo “no fue muy grande, pero si tuvo muchos impactos”, mientras que la tormenta del 29 y 30 de noviembre causó más daño en Valle Medio.

El INTA en la región carece de una red impactométrica para el monitoreo de estos sucesos, pero sí pueden acceder a imágenes de radar para tener detalles de los núcleos de cada tormenta.

El Programa Regional de Madurez nació en 1993, y estuvo avalado por los gobiernos de Neuquén, Río Negro, el SENASA, la Funbapa y el INTA, por lo tanto, ha sido definido como “una política regional consensuada”.

EN el proceso de evaluación, además de las condiciones del clima, los técnicos van evaluando el peso del fruto, la firmeza, el color y los sólidos solubles.

Una de las pocas diferencias con la temporada anterior, fue que la floración de la manzana se adelantó entre 3 y 4 días, y la de pera entre 4 y 5 días.

Calendario Manzana

Gala 20 de enero

Red Delicious 11 febrero

Fuji 18 de marzo

Calendario Pera

Williams 9 de enero

D'Anjou 23 de enero

Packham's 30 de enero

