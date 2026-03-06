El conflicto en Irán amenaza el suministro mundial de pistacho

La crisis en Oriente Medio pone en alerta al sector del pistacho, ya que Irán es uno de los mayores exportadores del fruto seco a nivel mundial.

El conflicto bélico en Oriente Medio podría generar nuevas tensiones en el mercado internacional del pistacho , uno de los frutos secos con mayor crecimiento en el consumo global en los últimos años. La incertidumbre geopolítica, especialmente por los ataques que afectan a Irán —uno de los principales productores y exportadores del mundo—, amenaza con alterar el equilibrio del comercio internacional y reducir temporalmente la disponibilidad del producto.

Fuentes del sector señalan que la situación podría derivar en problemas logísticos, financieros y comerciales que dificulten la salida del pistacho iraní hacia los mercados internacionales. Esta situación se produce en un momento en el que la demanda global continúa en expansión, impulsada por el aumento del consumo en grandes economías asiáticas.

La empresa Víridi Horizons, especializada en producción y exportación de pistacho, advierte que el fruto seco se encuentra en una posición especialmente sensible ante cualquier alteración en las rutas comerciales o en los sistemas de transporte y financiación internacional.

“La elevada dependencia exportadora de Irán sitúa al pistacho en una situación de vulnerabilidad ante posibles disrupciones derivadas del actual escenario geopolítico”, indicaron desde la compañía.

Un actor clave en el mercado mundial

Según estimaciones sectoriales citadas por Víridi Horizons y datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Irán produjo en la campaña 2024-2025 alrededor de 225.000 toneladas de pistacho, el 20% de la oferta mundial del producto. De ese total, aproximadamente el 94% se destinó a la exportación.

Esta fuerte orientación hacia los mercados exteriores convierte al país en un actor estructural del comercio mundial del producto. A diferencia de otros sectores agrícolas donde una parte significativa de la producción se destina al consumo interno, el modelo iraní depende casi exclusivamente de su capacidad para colocar la cosecha en el exterior.

Por ese motivo, cualquier interrupción en el transporte marítimo, en las rutas comerciales o en los sistemas de pago internacionales podría afectar directamente a la disponibilidad del pistacho en los principales mercados importadores.

“La estabilidad del sector iraní descansa en la fluidez de las rutas comerciales y en la normalidad de los sistemas de transporte, seguros y financiación internacional”, subrayan desde la empresa.

Asia concentra la mayor demanda

La distribución geográfica de las exportaciones iraníes refleja una clara orientación hacia Asia y hacia mercados que funcionan como centros de reexportación.

De acuerdo con las cifras citadas por el sector, el 19% del pistacho iraní se dirige al Extremo Oriente, mientras que el 17% tiene como destino el subcontinente indio. A esto se suma un 18% que se exporta a países surgidos tras la disolución de la Unión Soviética, un 11% que se vende en Oriente Medio y un 6% que llega a la Unión Europea.

Pistacho españa 1 El conflicto podría provocar retrasos en exportaciones, tensiones en el comercio internacional y subas de precios en uno de los frutos secos más consumidos del mundo.

En los últimos años, la incorporación de grandes consumidores como China e India ha intensificado la competencia por el suministro global. Estos mercados, caracterizados por poblaciones masivas y una creciente clase media, han impulsado el consumo de frutos secos como parte de dietas consideradas saludables.

Este aumento de la demanda ha reducido el margen disponible en el mercado internacional, mientras que los principales países productores mantienen ritmos de crecimiento relativamente moderados.

“Una eventual reducción temporal del flujo iraní —aunque sea por retrasos logísticos— podría provocar incrementos de precios y un aumento de la competencia entre compradores”, advierten desde Víridi Horizons.

Un mercado cada vez más sensible

El escenario actual demuestra hasta qué punto el mercado del pistacho se ha vuelto sensible a factores externos. El crecimiento del consumo global, combinado con la concentración de la producción en unos pocos países, hace que cualquier alteración geopolítica pueda tener repercusiones inmediatas en los precios y en el suministro.

Aunque todavía es pronto para medir el impacto real del conflicto en Oriente Medio, los analistas coinciden en que el comercio internacional del pistacho podría enfrentar semanas o meses de volatilidad si las tensiones afectan a la capacidad exportadora de Irán.

En ese contexto, productores emergentes como España y Argentina observan con atención la evolución del mercado, conscientes de que la coyuntura podría abrir nuevas oportunidades en un sector cada vez más competitivo y globalizado.

Fuente: EFEAgro