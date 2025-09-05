El frío no cede: probabilidad de heladas en todo el Valle

Después de dos días con temperaturas que perforaron los -6 en el momento clave de la floración de frutales de carozo, el servicio de pronóstico de heladas no da respiro. Para la noche de hoy, viernes 5, se anticipa cielo despejado con vientos débiles o en calma. Alta presión atmosférica. Hacia la noche y madrugada, brusco descenso de la temperatura. Probabilidad de heladas en toda la región.