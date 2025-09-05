El frío no cede: probabilidad de heladas en todo el Valle
El pronóstico para la noche del viernes 5 y madrugada del sábado 6 anticipa tempraturas por debajo de los 0 grados.
Después de dos días con temperaturas que perforaron los -6 en el momento clave de la floración de frutales de carozo, el servicio de pronóstico de heladas no da respiro. Para la noche de hoy, viernes 5, se anticipa cielo despejado con vientos débiles o en calma. Alta presión atmosférica. Hacia la noche y madrugada, brusco descenso de la temperatura. Probabilidad de heladas en toda la región.
PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del este.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del este.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del este.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del norte.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-4) a (-1)ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del norte.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del noroeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
