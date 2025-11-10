El granizo volvió a castigar al Alto Valle: daños en chacras y temor por la producción

El tamaño más grande del granizo se pudo observar en ciertas mangas que cayeron entre Cipolletti y Allen.

Una intensa tormenta de agua y granizo azotó este lunes por la tarde gran parte de las áreas productivas de Cipolletti, Allen y Fernández Oro, generando preocupación entre los productores frutícolas de la región. Aunque todavía no se ha podido dimensionar el alcance total de los daños, los testimonios recogidos en distintas zonas del Alto Valle del Río Negro dan cuenta de un fenómeno de fuerte intensidad, con impactos variables según la ubicación.

La tormenta se desató pasadas las 16 horas, con un frente que avanzó desde el oeste, acompañado por ráfagas de viento, precipitaciones intensas y caída de granizo de distintos tamaños. En algunas zonas rurales, las “bolitas de granizo” fueron pequeñas, mientras que en otras áreas, especialmente cerca de la Ruta Nacional 22, se reportaron núcleos de tormenta más severos.

“Yo en este momento estoy en la chacra que está ubicada a mitad de camino entre Cipolletti y Cinco Saltos, sobre la costa del río Neuquén. Cayó muy poquito granizo, muy poco, y no hay absolutamente ningún daño visible”, relató uno de los productores consultados. Sin embargo, agregó que “en la zona de la Ruta 22, saliendo de Cipolletti, sí cayó granizo más fuerte, como bolitas de naftalina”.

Otro productor, ubicado en la zona de Allen, confirmó que “cayó bastante granizo, recién me acaban de avisar. Parece que esa zona fue más afectada que la mía”. Según sus declaraciones, el fenómeno se presentó de manera dispareja, pero alcanzó a prácticamente a una vasta región del Alto Valle: “Estamos evaluando, pero que caer, cayó en todos lados. En algunos lugares más, en otros menos”, confió un productor de Cipolletti.

Embed

En Fernández Oro, en cambio, los primeros reportes indican que la tormenta se manifestó principalmente con lluvias intensas, sin registro de granizo de consideración. “Aparentemente solamente agua”, indicó un vecino de la zona.

Preocupación entre los productores

La situación generó gran preocupación entre los chacareros, que en estos días se encuentran en plena etapa de desarrollo de los cultivos frutales, particularmente la cereza, el durazno y la pera. Las precipitaciones y el granizo pueden tener efectos devastadores sobre la producción, especialmente cuando las frutas están próximas a su punto de maduración.

El granizo, al impactar directamente sobre los frutos y las hojas, provoca lesiones que reducen drásticamente la calidad comercial de la fruta, mientras que las lluvias intensas traen otro problema: el cracking o agrietamiento, particularmente en cerezas.

Según la literatura técnica, “el cracking en la cereza es una fisiopatía o agrietamiento de la piel del fruto que ocurre principalmente debido a la absorción excesiva de agua, especialmente durante o después de periodos de lluvia intensa en la fase de maduración”. Este proceso provoca que la pulpa se expanda más rápido de lo que la piel puede estirarse, lo que genera grietas visibles que afectan tanto la calidad como el valor comercial de la fruta.

cereza cracking WhatsApp Image 2023-12-20 at 19.17.14 El daño que genera la lluvia es muy importante en el estado en que se encuentra la cereza, a días de cosecharse.

En un contexto en el que la producción frutícola del Alto Valle viene enfrentando costos elevados, pérdidas por heladas tardías y una baja rentabilidad sostenida, cada fenómeno climático adverso se siente con especial preocupación. “Mañana se valorará el daño cuando se seque todo”, expresó otro productor, señalando que recién en las próximas horas se podrá determinar la magnitud de las pérdidas.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para distintas zonas del norte patagónico, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la noche. En el Valle Medio, la tormenta aún se estaba gestando al cierre de esta edición, y no se descartaba que pudiera afectar también esa zona si el frente continuaba su desplazamiento hacia el este.

Los productores y las entidades rurales se mantienen atentos a la evolución del clima, a la espera de que las próximas horas traigan alivio y no nuevas lluvias. El temor generalizado es que este episodio marque el inicio de una seguidilla de tormentas tempranas que comprometan la campaña frutícola 2025, una de las más desafiantes de los últimos años.

granizo cipolletti 1 Zonas rurales de Cipolletti se vistieron de blanco por la caída del granizo.

Fuente: Redacción +P.

Noticia en desarrollo.