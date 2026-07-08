El INTA sumó una estación meteorológica que actualiza datos cada cinco minutos

El nuevo equipo transmite información climática en tiempo real, mejora la precisión de los registros y fortalece la planificación de productores, técnicos e investigadores del Alto Valle.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( INTA ) Alto Valle dio un nuevo paso en la modernización de sus sistemas de monitoreo ambiental con la incorporación de una estación meteorológica automática de última generación, un equipamiento que permitirá acceder a información climática en tiempo real y fortalecerá la toma de decisiones en una de las principales regiones frutícolas del país.

La nueva estación, que comenzó a operar el pasado 24 de junio , fue fabricada por la empresa Davis Instruments y reemplaza el sistema de relevamientos manuales que hasta ahora realizaba el personal técnico de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Alto Valle. A partir de esta incorporación, las mediciones meteorológicas se transmiten automáticamente cada cinco minutos a una plataforma digital de acceso público, garantizando información permanente, precisa y sin interrupciones.

Los datos ya pueden consultarse a través del Sistema de Información y Pronóstico Agrometeorológico Nacional (SIPAN), una herramienta desarrollada por el INTA que reúne información climática de distintas regiones del país para productores, técnicos, investigadores e instituciones.

Tecnología para mejorar la producción

La automatización del sistema representa una mejora significativa en la calidad y continuidad de los registros meteorológicos. Hasta ahora, la obtención de los datos dependía de mediciones manuales realizadas por personal especializado, una metodología que podía verse afectada por ausencias, limitaciones operativas o demoras en la carga de la información. Con la nueva tecnología, esos inconvenientes quedan eliminados y se asegura la continuidad de las series históricas climáticas que el organismo viene construyendo desde hace décadas.

La nueva tecnología fortalece el monitoreo ambiental del Alto Valle y aporta información clave para la planificación de la actividad frutícola.

La disponibilidad de información actualizada en tiempo real cobra especial importancia para la producción frutícola del Alto Valle, una actividad cuya planificación depende estrechamente de las condiciones meteorológicas.

Durante el invierno, por ejemplo, el seguimiento de la acumulación de horas de frío resulta determinante para evaluar la correcta ruptura de la dormancia en especies como el manzano y el peral. Este proceso fisiológico influye directamente sobre la brotación y el desarrollo posterior de los cultivos, por lo que contar con datos precisos permite anticipar posibles inconvenientes y planificar estrategias de manejo.

Del mismo modo, a lo largo del ciclo productivo, el monitoreo de las unidades de calor acumuladas permite estimar con mayor exactitud el avance del desarrollo de los frutos y prever los momentos de madurez comercial. Esta información resulta clave para organizar las ventanas de cosecha, optimizar la logística y mejorar la planificación de las labores en el campo.

Un antecedente pionero

La directora de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, Mariana Amorosi, destacó la importancia de esta incorporación y agradeció a la Fundación ArgenINTA por las gestiones que hicieron posible la adquisición del nuevo equipamiento, luego de varios años de solicitudes.

Según explicó, la llegada de esta tecnología vuelve a posicionar al INTA Alto Valle como un referente nacional en materia de monitoreo ambiental. En ese sentido, recordó que la misma estación experimental ya había marcado un antecedente histórico durante la década de 1990, cuando instaló la primera estación meteorológica automática del país, un hito que convirtió al organismo en pionero en la aplicación de tecnologías para el seguimiento climático.

Con esta nueva incorporación, el INTA renueva ese compromiso con la innovación tecnológica y fortalece una herramienta estratégica para el sector agropecuario regional.

Además del beneficio directo para los productores frutícolas, la información generada por la estación meteorológica estará disponible para técnicos, investigadores, organismos públicos e instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario. El acceso libre a estos datos favorecerá la planificación de actividades productivas, la elaboración de estudios científicos y el desarrollo de modelos de pronóstico cada vez más precisos.

Con datos en tiempo real y acceso público, el organismo moderniza su sistema de monitoreo climático y reafirma su liderazgo en innovación tecnológica.

La disponibilidad permanente de registros meteorológicos confiables también contribuye a mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos y a generar conocimiento sobre la evolución de las condiciones ambientales en el Alto Valle, una región donde el clima tiene una influencia decisiva sobre la productividad y la calidad de la fruta.

La incorporación de esta estación automática representa, en definitiva, una inversión en infraestructura tecnológica que combina innovación, acceso público a la información y continuidad de un valioso patrimonio de datos climáticos. Un recurso que no solo fortalece el trabajo científico del INTA, sino que también se convierte en una herramienta estratégica para acompañar el desarrollo de una de las economías regionales más importantes de la Patagonia.

FUENTE: INTA con aportes de Redacción +P.