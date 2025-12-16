Fin de la emergencia fitosanitaria por Mosca de los Frutos en una zona de Mendoza

El Gobierno nacional oficializó este martes la finalización de la emergencia fitosanitaria por la Mosca de los Frutos en una zona del departamento de Tupungato , en la provincia de Mendoza. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 941/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y marca el cierre de un proceso de casi diez meses de controles intensivos luego de la detección de la plaga en un predio del distrito La Arboleda.

La medida representa un alivio significativo para el sector productivo local, en especial para la fruticultura mendocina, una de las actividades económicas más relevantes de la región. La emergencia había sido declarada tras la confirmación, en febrero pasado, de la presencia de ejemplares de Ceratitis capitata, conocida como Mosca del Mediterráneo, una de las plagas más agresivas y dañinas para los cultivos frutales.

Un operativo sanitario que se extendió durante casi diez meses

Según detalla el texto oficial, una vez detectado el foco, se activaron de manera inmediata todas las acciones previstas en el marco del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos. Estas tareas incluyeron inspecciones sistemáticas en los establecimientos productivos, la instalación de trampas específicas para el monitoreo del insecto, muestreos periódicos y distintas intervenciones técnicas destinadas a contener su propagación y lograr su erradicación definitiva.

Desde el SENASA explicaron que el abordaje fue integral y se ajustó a los protocolos nacionales e internacionales en materia fitosanitaria. El objetivo central fue proteger el estatus sanitario de la región, clave para el sostenimiento de los mercados de exportación y para evitar restricciones comerciales que pudieran afectar a toda la cadena productiva.

La resolución destaca que, de acuerdo con los parámetros del modelo biológico utilizado por el organismo sanitario, se cumplieron “dos ciclos teóricos” completos del insecto sin que se registraran nuevas capturas dentro del área de trabajo definida. Este período sin detecciones es el criterio técnico indispensable para considerar erradicada la plaga.

Mosca de los frutos va El control exitoso evitó restricciones comerciales y protegió el estatus sanitario de la provincia.

El área monitoreada comprendió un radio de 7,2 kilómetros alrededor del epicentro de la detección original, e incluyó tierras productivas estratégicas para la fruticultura mendocina. La ausencia sostenida de nuevos ejemplares permitió concluir que la Mosca de los Frutos ya no representa un riesgo sanitario en ese sector del Valle de Uco.

Impacto positivo para la producción y el comercio frutícola

Además de dar por concluida la emergencia fitosanitaria, la norma dispone la eliminación de la resolución que había declarado la situación de alerta en marzo de este año. Asimismo, se establece que la medida entra en vigencia de manera inmediata. Esto implica que los productores y comercializadores de frutas de la zona podrán retomar sus actividades con mayor normalidad, bajo el régimen fitosanitario general, sin las restricciones extraordinarias que imponía la emergencia.

Desde el sector agrícola, especialistas y referentes productivos destacaron la importancia de la decisión. Subrayaron que la erradicación de la Mosca de los Frutos es una noticia alentadora, especialmente para cultivos como la uva, el durazno y otras frutas de carozo y pepita, que poseen un alto valor comercial tanto en el mercado interno como en el externo.

La presencia de esta plaga obliga a aplicar tratamientos fitosanitarios costosos y a cumplir con exigentes requisitos de certificación, lo que incrementa los costos de producción y reduce la competitividad. En situaciones más graves, incluso, la detección del insecto puede derivar en restricciones o suspensiones temporales de exportaciones hacia determinados destinos.

senasa-patagonia-norte Tras casi diez meses de controles y monitoreos, el SENASA confirmó la erradicación de la plaga en un área productiva de Tupungato.

En este contexto, la finalización de la emergencia no solo tiene un impacto sanitario, sino también económico y social. Permite preservar fuentes de trabajo, mejorar la previsibilidad para los productores y fortalecer la imagen de Mendoza como una provincia comprometida con la sanidad vegetal y la calidad de sus producciones.

Desde el SENASA remarcaron que, si bien la emergencia fue levantada, continuarán las tareas de vigilancia y monitoreo habituales para prevenir nuevas incursiones de la plaga. La experiencia reciente, señalaron, refuerza la importancia de la detección temprana y del trabajo coordinado entre el Estado y el sector productivo para proteger una actividad clave para el desarrollo regional y la inserción internacional de la fruticultura argentina.

Fuente: SENASA con aportes de Redacción +P.