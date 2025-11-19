Amenaza latente para la fruticultura: 241 casos sospechosos de mosca de los frutos

El incremento de decomisos y resultados positivos expone la fragilidad del sistema frente a una de las amenazas más costosas del sector.

En lo que va del año se intentaron ingresar a la Patagonia 40.868 kilos de productos hospederos de mosca de los frutos , los cuales fueron decomisados por no cumplir con los requisitos para ingresar al área libre de la plaga. Los cargamentos que llegaron a los puestos de control como cargas comerciales, pero sin reunir los requisitos, fueron donados a instituciones de bien público ubicadas al norte de la barrera, en algunos casos de Bahía Blanca. En cuanto a los intentos que se hicieron a través de vehículos particulares, en ese caso se dispuso la destrucción de la mercadería.

Esas medidas, por lo pronto, impidieron el ingreso de 52 frutos contaminados (positivos de mosca), lo que representa el 21,5% de las 241 muestras enviadas al laboratorio del Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM Patagonia), que tiene su sede en Allen.

Un solo fruto contaminado puede actuar como una bomba racimo por la facilidad de propagación de la mosca en las ciudades de la región y su consecuente amenaza sobre las chacras. Y esos “contagios” se pueden transformar en "gusanos", que se alimentan de la pulpa del fruto creando galerías en el interior. La consecuencia es el cierre de mercados y pérdidas por millones de dólares.

Entre los frutos más frecuentes en decomisos a cargas comerciales se detectaron distintos tipos de cítricos y pimientos, y en menor medida manzanas, duraznos, ciruelas y cerezas, entre otros.

En lo que respecta a decomisos en vehículos particulares, además de cítricos, también es frecuente el decomiso de higos, granadas, paltas, uvas y mangos.

De los 40.867 kg de productos hospederos de mosca de los frutos decomisados por no cumplir con los requisitos para ingresar al área libre de la plaga, 28.258 kg correspondieron a mercadería decomisada de cargas comerciales (69%), mientras que los 12.609 kg restantes (31%) fueron detectados mientras eran transportados por particulares.

“Por lo general, todos los decomisos de productos transportados en vehículos particulares deben destruirse, ya que es imposible realizar algún tipo de trazabilidad sobre los mismos y, por ende, no se tiene información que asegure su inocuidad”, explicó SENASA.

Barrera sanitaria fabricio 2 Las autoridades refuerzan los controles y piden extremar precauciones para evitar la reintroducción de la plaga en áreas libres.

Informó además que sobre los productos que son transportados en cargas comerciales “se evalúan las condiciones de aptitud para el consumo, para determinar su donación a instituciones de bien público que se ubiquen al norte de la barrera”.

Antes de enviar frutos hospederos al sur de la barrera, las empresas empacadoras ubicadas al norte deben observar un protocolo, el cual incluye procesos cuarentenarios y que, por lo general, presentan irregularidades en los envases, problemas al autenticar el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) del productor, o que se procesaron en establecimientos con problemas de habilitación.

Inversión de 5.000 millones de pesos

Todo el complejo frutícola regional (desde productores a empacadores) invierte cada temporada unos 5.000 millones de pesos para evitar que la mosca se propague. Buena parte de esos recursos se vuelca en la diseminación (con aviones o camionetas) de machos que fueron esterilizados mediante radiación para cortar el ciclo reproductivo de esta plaga.

Para reunir ese fondo, se aplica un canon de 5.100 pesos por cada tonelada de fruta que se exporta o va a la industria, y de 3.700 a la tonelada que se envía al mercado interno.

De esta forma, el programa logró ser autosustentable y no depender de los aportes del sector público que eran rutinarios hace poco tiempo atrás.

Cantidad de muestras enviadas desde los Puestos de la Barrera Sanitaria al laboratorio:

Temporada 2024/2025 (cada temporada va de agosto a julio)

-Muestras enviadas: 241

-Muestras positivas: 52 (mayormente cítricos, 5 muestras de mango, 1 de guayaba y 1 de maracuyá)

Temporada 2025/2026 (en curso)

-Muestras enviadas: 75

-Muestras positivas: 3 (naranjas provenientes de Salta, nísperos y mandarinas de Catamarca)

barrera sanitaria canes 1 Los casos registrados exponen la silenciosa batalla diaria en los puestos de control para mantener a raya a la mosca de los frutos. También en los aeropuertos.

Intervenciones de la brigada canina

Durante el período mayo – octubre de 2025, las brigadas caninas inspeccionaron 6.421 vehículos, realizando 1.212 detecciones positivas, entre productos de origen vegetal y animal.

Fuente: Redacción +P.