Riesgo sanitario crítico: La resistencia genética en moscas amenaza la producción avícola

Las moscas representan un problema sanitario y productivo en los gallineros, especialmente en verano.

La intensa dependencia de los insecticidas piretroides como herramienta principal para el control de la mosca doméstica (Musca domestica) en las granjas avícolas argentinas alcanzó un punto de inflexión crítico. Un estudio de especialistas del CONICET, publicado en la prestigiosa revista científica Journal of Economic Entomology, reveló que este enfoque empezó a ser ineficaz. La causa principal radica en el desarrollo de mutaciones genéticas que confieren resistencia a esta clase de control químico en las poblaciones del insecto.

Este fenómeno tiene implicaciones directas en los niveles de productividad y la sanidad de los establecimientos, dado que la Musca domestica es un reconocido vector de enfermedades.

unnamed (46) Un gallinero con mala ventilación, camas húmedas o comederos sucios se convierte en el ambiente perfecto para su reproducción.

Identificación de la causa de la resistencia

El estudio, liderado por investigadores del CONICET, se centró en moscas domésticas recolectadas en granjas avícolas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. El director del trabajo, Ariel Toloza, investigador del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN, CONICET-UNIDEF), explicó la problemática: “Se centra en que se utilizaron durante mucho tiempo insecticidas piretroides como herramientas de control químico (con el progresivo aumento de las dosis) que derivó en una selección de individuos con características genéticas para sobrevivir a los mismos. Como resultado, los controles dejaron de ser efectivos”.

El avance científico logró detectar por primera vez en Argentina las mutaciones genéticas específicas que confieren esta resistencia a los piretroides. Se identificaron diversas variantes, como kdr, kdr-his y super-kdr. Romina Piccinali, coautora del estudio e investigadora del CONICET en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET-UBA), destacó la relevancia: "Previamente teníamos solamente la información toxicológica, y ahora, gracias a los análisis genéticos efectuados pudimos conocer la principal causa que explica por qué las moscas son resistentes a los insecticidas piretroides”.

Impacto biológico y sanitario de la plaga

La mosca doméstica representa una amenaza sanitaria dual:

Salud Animal (Aves): Interviene en la transmisión de infecciones virales que impactan directamente la producción, reduciendo el peso corporal y la producción de huevos . También transmite el virus Newcastle, potencialmente fatal, e infecciones parasitarias.

Interviene en la transmisión de infecciones virales que impactan directamente la producción, . También transmite el virus Newcastle, potencialmente fatal, e infecciones parasitarias. Salud Humana: Gonzalo Roca-Acevedo, investigador del CONICET en el CIPEIN, recuerda que la mosca es un vector mecánico y biológico de agentes causantes de cólera, hepatitis, Salmonella, tuberculosis y lepra. Además, se demostró recientemente que puede transportar mecánicamente el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

El control de esta plaga es, por lo tanto, una necesidad impostergable para garantizar la sanidad y la rentabilidad avícola.

image Las moscas son una de las plagas más persistentes en los gallineros, especialmente durante los meses cálidos.

Estrategia de monitoreo y manejo integrado

El equipo de investigación recolectó moscas adultas en tres granjas avícolas de la provincia de Buenos Aires. Los resultados fueron contundentes: el 87 por ciento de las moscas domésticas contenía al menos algunas de las mutaciones genéticas (kdr,kdr−his y super−kdr) que brindan resistencia a los piretroides.

Ante esta evidencia, los investigadores proponen una solución basada en el Manejo Integrado de Plagas (MIP). El primer paso crucial es interrumpir el uso de insecticidas piretroides.

Las nuevas estrategias deben incluir un abordaje integral:

Remoción mecánica del guano: Fundamental para eliminar el foco de cría.

Fundamental para eliminar el foco de cría. Uso de controladores biológicos (parasitoides): Implementación de enemigos naturales de la mosca.

Implementación de enemigos naturales de la mosca. Trampas de captura masiva: Herramientas físicas para moscas adultas.

Herramientas físicas para moscas adultas. Insecticidas no piretroides: Rotación a principios activos diferentes.

Toloza subraya que el trabajo del CONICET sienta las bases para un programa de monitoreo rápido y económico que permita detectar las mutaciones de resistencia de manera temprana. Esto permitiría a los productores implementar nuevas herramientas de control enfocadas en un manejo racional con principios activos de bajo impacto ambiental.



Fuente: Conicet con aportes de +P