Nuevo foco de gripe aviar en Buenos Aires, pero Argentina mantiene su estatus de país libre

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso de gripe aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de traspatio ubicadas en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, según informó el organismo este martes. El diagnóstico fue realizado por el Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez, luego de analizar muestras tomadas de gallinas que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad.

De acuerdo con el parte oficial, las aves afectadas mostraron crestas y barbillas cianóticas, signos típicos de la influenza aviar, además de una alta mortalidad registrada en menos de 48 horas. Ante la confirmación del resultado positivo, el SENASA activó de inmediato los protocolos de emergencia sanitaria establecidos para estos casos. Personal técnico especializado realizará el sacrificio sanitario de las aves involucradas, así como su enterramiento controlado, seguido por tareas de limpieza y desinfección del predio.

A pesar del hallazgo, desde el SENASA aclararon que se trata de aves de traspatio, es decir, animales mantenidos para autoconsumo o fines no comerciales, por lo que no se ve afectado el estatus de Argentina como país libre de influenza aviar de alta patogenicidad. Ese estatus fue recientemente recuperado y comunicado oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), donde el nuevo foco ya fue reportado y figura en el registro internacional.

Medida preventiva del SENASA

El organismo detalló que, como medida preventiva, el predio fue interdictado y se estableció un perímetro de control sanitario alrededor del foco. En esa zona se llevan a cabo tareas de vigilancia epidemiológica para evitar una posible propagación del virus hacia otras explotaciones avícolas. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional de contención, que busca mantener el control y la transparencia en el manejo de la enfermedad.

En un comunicado, el SENASA reiteró la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad e higiene, tanto en los establecimientos comerciales como en las pequeñas producciones familiares. Entre las principales recomendaciones, el organismo destacó la necesidad de mantener a las aves en espacios protegidos del contacto con animales silvestres, utilizar ropa y calzado exclusivo para el manejo, limpiar y desinfectar las instalaciones regularmente y restringir el acceso a fuentes de agua o alimento que puedan ser compartidas con fauna silvestre.

Asimismo, el SENASA hizo un llamado a productores, granjeros y tenedores de aves domésticas para que reporten de inmediato cualquier sospecha o mortandad inusual. Los signos clínicos compatibles con la IAAP incluyen alteraciones nerviosas, digestivas y respiratorias, además de una rápida disminución en la postura de huevos y la pérdida de apetito.

“La detección temprana es clave para contener el virus y evitar su diseminación”, subrayaron desde el organismo.

pollos gripe aviar Prevención y control, claves para poder mantenerse libres de la enfermedad.

La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta principalmente a las aves, aunque en ocasiones puede llegar a transmitirse a otras especies. No obstante, el SENASA remarcó que no existe riesgo para la salud humana por el consumo de carne o huevos provenientes de aves correctamente inspeccionadas y procesadas bajo normas sanitarias oficiales.

Controles

Desde principios de año, Argentina ha intensificado los controles epidemiológicos y las campañas de concientización sobre la influenza aviar, luego de enfrentar varios focos aislados en distintas provincias durante 2024. Gracias a la rápida intervención y a las estrictas medidas de control, el país logró recuperar su estatus sanitario internacional, un aspecto clave para sostener las exportaciones avícolas y garantizar la seguridad alimentaria.

Con este nuevo episodio en San Andrés de Giles, el SENASA busca reforzar el compromiso del sector avícola y de los pequeños productores en la detección y prevención de la enfermedad. Las autoridades insistieron en que la colaboración ciudadana y la notificación inmediata ante cualquier anomalía son fundamentales para mantener la sanidad animal y proteger la producción avícola nacional.

En resumen, el caso detectado representa un recordatorio de que la influenza aviar sigue presente en la región, aunque bajo control. La vigilancia activa y la aplicación de buenas prácticas sanitarias continúan siendo las herramientas más efectivas para evitar nuevos brotes y preservar el estatus sanitario que tanto esfuerzo costó recuperar.

Fuente: SENASA con aportes de Redacción +P.