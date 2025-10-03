Argentina vuelve a ser libre de influenza aviar: lo confirmó el SENASA

El foco de influenza aviar H5 había encendido las alarmas en agosto, cuando productores de Los Toldos, Buenos Aires.

Argentina anunció oficialmente que vuelve a ser un país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP) , tras haber controlado el brote detectado en agosto pasado en una granja comercial de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que remitió a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) el informe correspondiente para su validación y publicación internacional.

El restablecimiento del estatus sanitario implica no sólo la superación de una crisis epidemiológica, sino también la reapertura de negociaciones comerciales con los principales socios importadores de carne, huevos y otros productos avícolas.

El operativo sanitario que frenó el brote

El foco de influenza aviar H5 había encendido las alarmas en agosto, cuando productores de Los Toldos reportaron la presencia de signos compatibles con la enfermedad. De inmediato, equipos técnicos del SENASA desplegaron un protocolo de emergencia que incluyó sacrificio preventivo de aves, enterramiento controlado, limpieza profunda de instalaciones y desinfección.

De acuerdo con lo informado por el organismo, las tareas fueron realizadas conforme a los estándares internacionales y, tras 28 días sin nuevos reportes de casos, se pudo dar por cerrado el brote. “Este resultado es fruto de la rápida detección, la cooperación de los productores y la aplicación estricta de medidas de bioseguridad”, señaló el SENASA en un comunicado oficial.

Transparencia y confianza internacional

El informe elevado a la OMSA no sólo describe las medidas aplicadas para contener y erradicar la enfermedad, sino que también refleja el compromiso de Argentina con la transparencia sanitaria. Esta práctica resulta clave para recuperar la confianza de los mercados internacionales y garantizar la continuidad de las exportaciones.

“Cada paso se realizó siguiendo las recomendaciones internacionales. Esto nos permite demostrar que el sistema nacional de vigilancia y control funciona de manera eficaz, lo cual es fundamental para fortalecer la credibilidad del país frente a sus socios comerciales”, explicaron desde el organismo.

Vigilancia epidemiológica permanente

Aunque la Argentina recupera su condición de país libre de influenza aviar, el SENASA advirtió que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el territorio nacional. En ese sentido, se exhortó a los productores a sostener de manera estricta las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad estipuladas en la Resolución SENASA 1699/2019.

La alerta también se extiende a pequeños productores y tenedores de aves de traspatio, quienes cumplen un rol clave en la detección temprana. El organismo recordó que cualquier signo clínico compatible con influenza aviar —como mortandad repentina, trastornos nerviosos, digestivos o respiratorios— debe ser reportado de inmediato.

Para ello, el SENASA dispone de múltiples canales de contacto: oficinas locales, la línea de WhatsApp (11) 5700 5704, el correo electrónico [email protected] y el formulario digital “Avisá al SENASA”, disponible en el sitio web oficial.

Impacto económico y perspectivas comerciales

La reanudación de las exportaciones es uno de los puntos más esperados por el sector avícola, que había sufrido restricciones temporales desde la detección del brote. Argentina es uno de los principales exportadores de carne aviar en la región y, según estimaciones privadas, el restablecimiento del estatus sanitario permitirá reactivar contratos suspendidos y retomar envíos a mercados exigentes como la Unión Europea, Medio Oriente y Asia.

pollos faena 9658b3_926b6f5460b94474ac29e2be0aa99810~mv2 Argentina es uno de los principales exportadores de carne de pollo de la región.

Analistas del comercio exterior consideran que la noticia llega en un momento clave: “El reconocimiento de la OMSA será determinante para que Argentina vuelva a posicionarse como un proveedor confiable. La influenza aviar es un riesgo global, pero la capacidad de respuesta rápida es lo que diferencia a los países que logran mantener su competitividad”, explicó un consultor del sector agroindustrial.

Un desafío permanente

La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta tanto a aves domésticas como silvestres y, por su alta capacidad de transmisión, representa una amenaza constante para la producción avícola a nivel mundial. Si bien la Argentina logró controlar el brote y recuperar su estatus, las autoridades sanitarias remarcan que el desafío es permanente.

“Debemos trabajar con responsabilidad. La prevención depende del compromiso de todos los actores de la cadena: productores, veterinarios y organismos de control. La detección temprana y la notificación inmediata son herramientas esenciales para evitar futuras emergencias”, señalaron desde SENASA.

Con este nuevo logro sanitario, el país no sólo recupera la normalidad productiva, sino que también reafirma su lugar en el mapa de proveedores internacionales de alimentos. La declaración de libre de influenza aviar es, en definitiva, un mensaje de confianza hacia el mundo y una señal de que la Argentina cuenta con sistemas de control capaces de enfrentar desafíos epidemiológicos con eficacia.

Fuente: SENASA con aportes de la Redacción +P.