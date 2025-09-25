Fruticultura en alerta por cotorras: daños en la producción de hasta 30%

Las cotorras, conocidas también como “catas” , junto con otras especies como los loros barranqueros, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los productores frutícolas de Mendoza y el Valle de Río Negro y Neuquén. El problema no es nuevo, pero en los últimos años se ha agravado al punto de provocar pérdidas millonarias en cultivos de pepita, carozo, frutos secos y vid.

El impacto económico es tan severo que, según un relevamiento del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), en Mendoza hasta el 36% de las propiedades con ciruelo para industria han registrado daños ocasionados por estas aves. Los oasis Este y Valle de Uco figuran entre los más golpeados, con pérdidas que van del 10% al 30% de la producción, y en algunos casos, incluso superiores al 30%.

Más allá de la merma en las cosechas, existe un riesgo sanitario: las cotorras y loros pueden transmitir psitacosis, una enfermedad zoonótica que afecta a los humanos y que, en casos graves, deriva en neumonía severa. La transmisión ocurre principalmente por contacto con secreciones o excrementos de aves infectadas.

Para comprender la magnitud del problema y los desafíos que enfrenta el sector productivo, dialogamos con el ingeniero agrónomo Enrique Calzona, consultor privado especializado en producción de frutales de pepita y carozo del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

–¿Se avanzó algo sobre estrategias de control en este último año?

–A nivel particular, algunos productores han intentado combatirlos bajando nidos con motosierra. Pero esto no resuelve nada. El problema no se soluciona con acciones aisladas, sino con un enfoque integral y regional. Hemos tenido algunas reuniones con intendentes, pero no hubo respuesta concreta. Está complicado el tema y la preocupación crece al mismo ritmo que avanza la temporada. Los efectos sobre la producción se vienen notando desde hace ya un par de años y cada vez son más severos.

–¿Por qué tanta presencia de esta plaga?

–El loro barranquero lo conozco desde que vivía en El Chañar, hace 38 años. Siempre estuvo en la zona, pero nunca causó un daño tan significativo. Lo que cambió es la aparición de la cata, que es una variedad de cotorra invasiva. Llegó hace pocos años y es mucho más dañina que el loro. Esa especie está presente todo el año y genera un nivel de afectación muy superior.

–¿Qué tipo de daño generan específicamente?

–El loro barranquero podía cortar alguna brindilla en una plantación nueva, pero no mucho más. La cata, en cambio, arrasa: primero va al maíz y cuando se termina, pasa a las yemas florales, los frutos recién cuajados y los frutos en desarrollo. Ataca desde las flores hasta los frutos maduros. Es un desastre que genera pérdidas millonarias.

Calzona Quique 1 Calzona apuntaló la necesidad de contar con un programa que permita controlar esta plaga tan dañina para la fruticultura.

–¿Qué solución proponen desde la producción?

–La única salida es una política integral que involucre a todos: municipios, cámaras de productores y organismos provinciales. Tiene que ser un control global, con una estrategia definida. Pensemos que cada hembra pone entre cuatro y cinco huevos por año. Sin control, la población se multiplica de manera exponencial y el daño crece. No podemos esperar que un programa público de un solo año resuelva el problema: esto requiere políticas constantes, preventivas y sostenidas en el tiempo. El objetivo no debe ser eliminar la plaga, porque eso es casi imposible, pero sí reducir su impacto y mantenerla bajo control. En esta temporada vamos a tener seguramente un nivel mayor de daño.

Un problema cuantificado en Mendoza

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR), dependiente del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, realizó años atrás un relevamiento sobre el impacto de aves en cultivos de ciruela para industria y otros frutales. El estudio, que abarcó 2.369 propiedades, arrojó datos contundentes.

36% de las propiedades con ciruelo reportaron daños por aves, principalmente por catas.

Oasis Norte y Este: los más afectados, con daños de entre 10% y 30% de la producción.

Departamentos críticos: en Lavalle y Tupungato se registraron daños en el 100% de las propiedades encuestadas. En Maipú, más del 80% de los productores informaron pérdidas, mientras que en Luján, La Paz, San Martín y Santa Rosa el número también alcanzó el 80%.

Otros cultivos afectados: damasco, durazno, pera, cereza, membrillo, almendro, vid, higo, nogal, manzano, alfalfa, maíz y hortícolas.

El informe detalla que en 70% de los casos en los que se identificó la especie responsable, la cata resultó la principal señalada. El loro barranquero fue mencionado en un 13% y la paloma en apenas 2%. En algunos casos, se reportó más de una especie dañina.

Un aspecto a tener en cuenta es que los porcentajes se basan en respuestas voluntarias de productores, por lo que algunos departamentos aparecen con niveles elevados debido al bajo número de encuestados. Aun así, los datos marcan una tendencia clara: el problema es provincial, pero con epicentros en determinadas zonas.

El costo de la inacción

El avance de esta plaga no solo amenaza la rentabilidad de los productores, sino también la estabilidad del sistema productivo regional. Un daño del 10% al 30% en la producción puede significar la diferencia entre sostener una explotación agrícola o enfrentar pérdidas insostenibles.

Además, el riesgo de transmisión de psitacosis agrega un componente de salud pública que no puede pasarse por alto. Si bien no se trata de una enfermedad de alta circulación, los brotes en humanos suelen vincularse al contacto con aves infectadas en zonas rurales, lo que eleva la exposición de trabajadores agrícolas.

cotorra manzana 2 Daños en manzanos detectados la pasada campaña con el fruto ya en pleno crecimiento.

La voz de los productores, como la del ingeniero Calzona, coincide en un punto: sin políticas integrales, coordinadas y permanentes, el problema de las catas y loros seguirá creciendo. Los parches individuales o las medidas improvisadas pueden dar un respiro momentáneo, pero no atacan el núcleo de la cuestión.

El desafío es grande: se trata de equilibrar la necesidad de proteger los cultivos y la salud pública, con la preservación de especies que, en muchos casos, forman parte del ecosistema natural. Sin embargo, cuando la presión de una especie invasora pone en jaque la producción de alimentos y las economías regionales, las autoridades no pueden mirar hacia otro lado.

La próxima temporada ya está en marcha y los daños vuelven a repetirse. Mientras tanto, los productores reclaman ser escuchados y atendidos con la urgencia que la situación merece.

Fuente: Redacción +P con aportes del INTA e IDR.