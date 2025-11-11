Granizo: Entre 6 y 8 golpes por fruta, con afectación del 80 al 90% en algunos casos

La franja afectada en mayor medida es la costa del río entre Cipolletti y General Roca.

Si bien se encuentran en marcha los relevamientos, el daño que causó el granizo en algunas chacras llega al 80 y 90% , y la franja afectada en mayor medida es la costa del río entre Cipolletti y General Roca. Anoche las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación recibieron los primeros reportes del presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, y manifestaron su preocupación.

En Vale Medio no cayó granizo, aunque por la gran cantidad de agua caída, en Chimpay se paralizó la cosecha de cerezas para preservar la calidad de la fruta.

A primera hora las cámaras de productores recibieron las planillas para que los asociados comiencen a completar los datos sobre cantidad de hectáreas afectadas y porcentaje del daño, siendo esta la medición más fiel y que llevará algunos días completar.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 10.08.48

Mucho malestar

“Una cosa es el panorama ayer y otra hoy. En mi caso me hizo pelota todo”, sintetizó Hernández, quien reflejó además el profundo malestar que causó el video de la Senadora electa por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, en el cual festeja la caída del granizo.

“Todos los productores tienen el video y queda en claro el desconocimiento de ella, porque todos vemos al granizo como una destrucción”, dijo el dirigente.

Por lo pronto, como se anticipó desde +P, Hernández espera sostener una reunión con Banacloy “para apurar”, el financiamiento para afrontar los gastos de raleo, actividad clave luego de la tormenta. Vale recordar que se trata de un fondo de unos 5.000 millones de pesos, y cada productor puede acceder hasta un máximo de 10 millones, a pagar en 6 cuotas sin interés a partir de julio del año próximo.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 10.08.48 (2) “Hay peras que tienen entre 6 y 8 golpes cada una”, afirman.

“Más que hacer catarsis, lo que hay que hacer rápido es gestionar las soluciones”, adelantó, y al ser consultado sobre la magnitud del daño, aseguró que “esta toda la fruta golpeada”, al menos en las chacras de Allen ubicadas a la vera de la ruta nacional N°22.

A pesar de que muchos productores no dispondrán de recursos para hacer frente a los gastos de cosecha, “la fruta que cae al piso y que se ralea, igual se debe juntar por una cuestión sanitaria”, explicó el dirigente.

Lo más complicado: Cipolletti

“Creo que lo más complicado está en Cipolletti, por lo que me fueron comentando los productores, porque fueron muchos minutos, por lo menos 4 o 5 minutos de granizo”, adelantó, y en cuanto a la fruta “hay peras que tienen entre 6 y 8 golpes cada una”.

El tamaño varió, desde algunos del porte de un garbanzo, a otros como bolas de naftalina. Lo cierto es que, en algunas chacras, los suelos quedaron blanco de la granizada.



Noticia en desarrollo