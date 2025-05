Histórico: China anunció que comenzó a exportar peras a la Argentina

Un cargamento de 2.597 cajas de peras frescas de la compañía Botou Dongfang Fruit Co., Ltd., con un peso de 17,5 toneladas y un valor de 183.000 yuanes (25.420 dólares), salieron recientemente hacia la Argentina , en lo que representó la primera exportación de estas frutas de China con ese destino. Así lo informaron las aduanas de Shijiazhuang, en la provincia septentrional China de Hebei.

Actualmente, China produce más peras asiáticas que cualquier otro país del mundo, con una producción anual de aproximadamente 8 millones de toneladas y 0,94 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de peras asiáticas. Esto sitúa a esta fruta en tercer lugar en importancia, después de la manzana y la naranja en China.

"Tras un estudio de mercado, descubrimos que América Latina tiene una fuerte demanda y un reconocimiento continuo de las frutas producidas en China", indicó Guo Yusen, director general de Botou Dongfang Fruit Co., Ltd., y también afirmó que, ante la actual presión competitiva en el mercado internacional, la firma explorará de manera gradual los mercados emergentes.

Li Yuxiang, funcionaria en la sección de Cangzhou de las aduanas de Shijiazhuang, explicó que además de llevar a cabo la inspección aduanera, estas oficinas locales también realizan una supervisión sobre todo el procesamiento de las personas.

"Orientamos a las empresas para fortalecer la autoinspección y el autocontrol, aplicar estrictamente el control de riesgos de sustancias tóxicas y nocivas en los huertos y la vigilancia de plagas exóticas, con el fin de ayudarlas a establecer un mejorado sistema de gestión de calidad y asegurar así que las peras frescas cumplan los estándares de calidad al ser exportadas", detalló Li.

Asimismo, las aduanas locales también tomaron tomado una serie de medidas con el propósito de asegurar la salida rápida de estas frutas, para que lleguen a los consumidores latinoamericanos en estado fresco.

Piden mismo tratamiento para las peras

El titular de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Nicolás Sánchez aseguró que "la lectura es que está bien, nosotros exportamos a 60 países y defendemos el libre comercio. Creo que es una oportunidad que se abre para que nosotros podamos exportar libremente a China, ¿no? Cumpliendo con con con protocolos fitosanitarios, pero que no sean impedimento", señaló en tono de protesta.

"Tenemos mucho para ganar desde ese lado. Hoy a nosotros si nos sobra un contenedor de peras de buena calidad o lo que fuera, no podemos tomar la decisión de exportarlo a China. Hay que hacer una serie de trámites que se vuelven hiper complejos. O sea, y ellos sí pueden exportar spot; salió un negocio y lo exportan, ¿me explico? Entonces, creo que tendríamos que poder igualar eso. Por ese lado lo veo positivo", agregó el empresario.

Al ser consultado si no le preocupa que ingrese un volumen importante de pera de China al mercado local, Sánchez agregó que "No. Las variedades que ellos manejan no compiten con las nuestras". Sobre el fin de la charla agregó: "Celebramos esto. Nosotros no podemos pretender un mercado cerrado porque nuestro ADN es exportador".

Fuente: Noticias Argentinas con aportes de la Redacción +P.