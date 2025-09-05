"La fruta va de regalo": Mano a mano con productores que piden reunión a la CAFI

Los productores de fruta del Alto Valle no dejan de sorprenderse por la brecha que existe entre los precios al mostrador y lo que a ellos les pagan cuando la entregan en algún galón o empresa. “Fui a San Martin de los Andes y estaba una manzana Granny Smith a 5.000 pesos, y a mí me la están pagando 200” , se lamentó Ariel Diomedi, presidente de la cámara de productores de San Patricio de El Chañar.

Ese fue apenas uno de los temas charlados en la mañana del miércoles en una reunión de Federación de Productores que tuvo asistencia perfecta, y entre otras decisiones, acordaron solicitaron a los empresarios de la CAFI y a las pymes frutícolas una reunión “para ver qué se proyecta para lo que resta del año, como vienen las liquidaciones y los valores de la fruta”, adelantó el presidente de esa entidad Sebastián Hernández. También pretenden abordar “el tema de los costos de producción”, para intentar aunar posiciones ante los gobiernos.

Antes de que comenzará la reunión, +P tuvo la oportunidad de intercambiar pareceres con unos 14 presidentes de cámaras de fruticultores, quienes consideran que la fruta “está cara para el consumidor”, atento que el mercado está “seco en pesos”.

Lo más difícil de afrontar es que los compradores de su producción “no retornan lo esperado y están duros para los pagos”.

“Los precios son malos, porque son los mismos precios del año pasado, pero todos los costos se fueron incrementando”, sintetizó Omar Greco, tercera generación de productores y representante de los chacareros de Villa Regina.

“Algunos nos comemos el colchón (ahorros) y otros estamos con el corte de alamedas”, agregó a su lado Daniel Pérez, de General Roca, al explicar el origen del financiamiento de la producción entre una temporada y otra.

Y en lo que también coinciden es en que “no se ve ninguna luz, una posibilidad de mejoría para el año que viene”, aunque también se evalúa que el dólar continuará sin sobresaltos.

Ante la falta de financiamiento para las tareas habituales, comentaron que “tal vez una poda, de alguna variedad no muy atractiva, la podés hacer más o menos, pero lo sanitario (aplicaciones y trampas de feromonas contra la carpocapsa), lo tenés que hacer sí o sí, y los plaguicidas están todos en dólares”.

Otra de las tareas indispensable, que insume horas hombre y combustible, es el movimiento de suelo previo.

Ante este panorama, todos los concurrentes firmaron una nota para solicitar a los gobiernos provinciales que renueven el fondo que habilitó el gobierno nacional para gastos de cosecha, y se lance en Río Negro un financiamiento similar (de corto plazo y a tasa cero), para afrontar gastos de poda.

Por unanimidad resolvieron reiterar el pedido para que bajen las cargas impositivas, para lograr de algún modo mejorar la rentabilidad.

Ocurre que, el productor que intenta manejar su fruta y guardar bins sin procesar al frío, lucha además con los altos costos de la energía, que se lleva entre 170 y 200 pesos por kilo. Sí a eso se suman los gastos de empaque “la fruta que va adentro de la caja va gratis”, ejemplificó otro dirigente para graficar el mínimo margen de rentabilidad. “Algunos todavía debemos el servicio de frío del año pasado”; se sinceró otro de los dirigentes consultados en una ronda de mates.

Consideran que las liquidaciones finales, “no estarán ni cerca de los costos de producción”, y si bien por estos días hay mucha demanda de peras Packam´s, algo que los ilusionó a algunos, otros aseguran que “hay ventas, pero el precio es malo”.

Hernández apeló a la experiencia recogida a través del programa de comercialización, por el cual la propia Federación toma fruta de algunos productores, la embala y luego la vende, en un intento de evitar algunos eslabones de la comercialización.

“Hoy cuesta mucho vender, con márgenes negativos para la fruta, porque una caja de pera está entre 12 y 13.000 pesos, en manzanas entre 16 y 18.000 pesos. Sacás las cuentas (sumando todos los costos y gastos), y quedan 100 pesos para la fruta. Casi que va gratis”.

Luego de la reunión, se informó que, por pedido de la federación, se logró que la apertura del registro del Ente Compensador del Granizo se realice a partir del 15 de este mes de septiembre, y se analizan nuevos valores y mejores porcentajes de cobertura, para todos los que se sumen a esta herramienta creada por la Ley Provincial 4581, que ayuda a los productores frutícolas a cubrir pérdidas causadas por este fenómeno climático.