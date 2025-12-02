La revolución silenciosa de la nuez de pecán avanza a paso firme, ¿y desafía a la soja?

Con el respaldo técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez del INTA , un grupo de productores periurbanos está transformando campos cercanos a centros urbanos en sistemas productivos diversificados, sostenibles y altamente rentables mediante la implantación de nuez de pecán .

“Queremos armar una caja de herramientas para que cada productor elija y combine alternativas que se adapten a su realidad”, resume Melisa Defagot , coordinadora del módulo periurbano del INTA Marcos Juárez. El proyecto prioriza prácticas de manejo integradas y la forestación con especies de alto valor productivo.

Todo comenzó con una hectárea de ensayo donde se implantaron tres variedades seleccionadas por su excelente adaptación regional: Pawnee, Desirable y Sumne. Los plantines provienen del vivero Santa María de Concordia (Entre Ríos) y del Clúster de Pecán, que garantizan material genético de calidad.

El pecán no llega solo: se integra a un rediseño completo del sistema que incluye cortinas forestales rompevientos productivas, zonas de transición sin agroquímicos, lotes de cobertura verde y cultivos estivales. Además, se avanza en un ensayo silvopastoril de 8 hectáreas que combina ganadería y nogales.

“Una cortina forestal puede bajar la velocidad del viento, producir nuez de altísimo valor y generar renta adicional en terrenos que antes eran marginales”, detalla Defagot.

image De hobby a renta: 10 años después, los nogales de Richard Lanza producen comercialmente.

De hobby a negocio consolidado

Richard Lanza, productor de Morrison, es el pionero que inspiró al grupo. Hace diez años reemplazó alfalfa, soja y trigo por nogales pecán. “Empecé como hobby, pero rápidamente vi el potencial económico. Hoy, cerca de jubilarme, es un ingreso complementario muy importante”, cuenta.

Superó la escasez inicial de plantas adaptadas y eventos climáticos extremos hasta lograr producción comercial estable. Su experiencia motivó la creación de un núcleo asociativo en Marcos Juárez y Villa María, con apoyo de la cooperativa Alborada y el INTA.

Actualmente el grupo suma 50 hectáreas implantadas y proyecta 20 kilos de nuez por planta en sistemas de 100 plantas por hectárea. En plantaciones de una década como la de Lanza, esa ecuación ya es realidad.

Números que no mienten: rentabilidad actual y futuro explosivo

Precio actual de nuez pecán pelada en mercado interno: $10.000 a $12.000 por kilo .

. Rendimiento objetivo: 2.000 kg/ha (20 kg × 100 plantas).

(20 kg × 100 plantas). Ingreso bruto potencial: $20 a $24 millones por hectárea en plena producción.

Además, el grupo ya explora valor agregado: craqueado, harina, aceite y nueces caramelizadas para capturar mayores márgenes.

“El acompañamiento técnico del INTA fue clave. Ellos traen la experiencia científica y nosotros ponemos el terreno y las ganas de innovar”, reconoce Lanza.

image Ensayo INTA Marcos Juárez: Pawnee, Desirable y Sumne adaptadas al clima cordobés.

Por qué el pecán es la nueva estrella del agro cordobés

En zonas donde la presión urbana, los conflictos por fitosanitarios y la pérdida de fertilidad complican la agricultura tradicional, la nuez pecán ofrece:

Baja demanda de agroquímicos una vez establecida.

Cortinas forestales que mitigan viento y mejoran el microclima.

Entrada en producción a partir del 5-6° año y vida útil superior a 80 años.

Demanda interna y externa en fuerte crecimiento.

Posibilidad de sistemas silvopastoriles que suman ganadería.

La experiencia cordobesa demuestra que la articulación entre productores, ciencia y viveristas puede transformar territorios “difíciles” en verdaderos motores económicos verdes. El pecán ya no es un cultivo exótico: es la alternativa real, rentable y sostenible que el sudeste de Córdoba estaba esperando.

Fuente: INTA con aportes de +P