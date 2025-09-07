Las temperaturas dieron un respiro a los productores del Valle

Después de una semana con temperaturas bajo cero, se confirmó el pronóstico elaborado por la AIC y el INTA llevando calma para la madrugada del domingo. De acuerdo al informe, para la noche de ayer sábado el cielo se mantuvo despejado con vientos débiles del noreste-norte. Se observó un descenso de la presión atmosférica con heladas débiles en toda la región. Para hoy domingo, se registro en toda la región ascenso de la temperatura, con mínimas que estuvieron por encima de los 0°C. A continuación el pronóstico presentado anoche después de las 20 horas: