Las temperaturas dieron un respiro a los productores del Valle
La madrugada de hoy domingo se mostró con temperaturas mínimas por encima de 0°C en la mayor parte de la región.
Después de una semana con temperaturas bajo cero, se confirmó el pronóstico elaborado por la AIC y el INTA llevando calma para la madrugada del domingo. De acuerdo al informe, para la noche de ayer sábado el cielo se mantuvo despejado con vientos débiles del noreste-norte. Se observó un descenso de la presión atmosférica con heladas débiles en toda la región. Para hoy domingo, se registro en toda la región ascenso de la temperatura, con mínimas que estuvieron por encima de los 0°C. A continuación el pronóstico presentado anoche después de las 20 horas:
PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)
Cielo mayormente despejado.
Presión en descenso.
Vientos débiles del noreste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)
Cielo mayormente despejado.
Presión en descenso.
Vientos débiles del noreste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)
Cielo mayormente despejado.
Presión en descenso.
Vientos débiles del noreste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)
Cielo mayormente despejado.
Presión en descenso.
Vientos débiles del norte.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)
Cielo mayormente despejado.
Presión en descenso.
Vientos débiles del norte.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)
Cielo mayormente despejado.
Presión en descenso.
Vientos débiles del norte.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
En esta nota