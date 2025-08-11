Llamado para convertirse en monitoreadores del sistema de prevención de la carpocapsa

Con el objetivo de fortalecer las acciones que se realizan en la región para sostener los estándares de sanidad frutícola en la región, se abrió la preinscripción para la “Formación de monitoreadores de carpocapsa". Esta iniciativa busca sumar nuevos recursos humanos al equipo encargado de detectar y controlar esta plaga, un aspecto crítico para la exportación de frutas frescas de Río Negro y Neuquén.

La actividad, que es gratuita y está abierta a personas mayores de 18 años sin experiencia previa, y se realizará el miércoles 20 de agosto, de 8:30 a 12:30 h, en la sede del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA (Lisandro de la Torre 560, General Roca).

WhatsApp Image 2025-08-09 at 11.41.47

La carpocapsa (Cydia pomonella) es una de las plagas más relevantes para la fruticultura, capaz de causar grandes pérdidas en la producción. El monitoreo constante permite detectar su presencia y tomar medidas preventivas o de control a tiempo, lo que es vital para cumplir con los estándares de sanidad exigidos por los mercados internacionales y garantizar la competitividad de la fruta patagónica.

Esta capacitación es de carácter obligatorio para quienes aspiren a ser monitoreadores habilitados durante la temporada 2025/2026. La organización corre por cuenta de un equipo interinstitucional conformado por SENASA, la Agencia INTA General Roca, el Municipio de General Roca (a través de USEP), RENATRE y la Cámara de Productores Agrícolas de Roca, lo que garantiza la calidad y pertinencia de la formación.

WhatsApp Image 2025-08-09 at 11.41.47 (1)

Una experiencia exitosa que se renueva

En años anteriores, la formación de monitoreadores ha demostrado ser una estrategia efectiva. La participación de trabajadores rurales y nuevos interesados ha permitido cubrir de manera eficiente las necesidades de monitoreo en los diversos establecimientos de la región. Quienes se han capacitado en temporadas pasadas han logrado insertarse laboralmente en el sector, contribuyendo activamente a la sanidad frutícola y consolidando un equipo de trabajo clave para el éxito de los programas de exportación. La experiencia indica que la capacitación, no solo aporta conocimientos técnicos, sino que también genera oportunidades de empleo y fortalece el entramado productivo regional.

Para preinscribirse, se debe completar el formulario online disponible hasta el lunes 11 de agosto a las 13:00 h en el siguiente enlace: https://bit.ly/monitoreodecarpocapsa. Quienes no puedan hacerlo de forma virtual, tienen la opción de inscripción presencial en USEP (San Martín 873, 1° piso), de lunes a viernes de 8 a 13 h, o comunicarse al 4436049 o al WhatsApp (0298) 154692080.