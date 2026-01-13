Manzana chilena: Latinoamérica pierde terreno y Medio Oriente lidera el crecimiento

El cierre de la temporada 2025 confirma un cambio en el mapa exportador, impulsado por mercados más distantes y exigentes.

La temporada 2025 de exportaciones de manzanas chilenas concluyó con un crecimiento moderado , pero con transformaciones relevantes en la estructura comercial del sector. Así lo indica un reporte elaborado por Decofrut, en base a datos de Expordata de Frutas de Chile, que confirma que los embarques totalizaron 570.119 toneladas , lo que representa un aumento del 2% en comparación con las 556.271 toneladas exportadas en 2024.

Aunque la expansión en volumen fue acotada, el análisis del cierre de temporada muestra señales claras de reordenamiento en los mercados de destino, en la logística utilizada y en la composición varietal. En conjunto, estos cambios reflejan una industria que avanza hacia mercados más exigentes y lejanos, con mayores desafíos en materia de planificación, condición de fruta y eficiencia operativa.

Latinoamérica sigue liderando, pero pierde protagonismo

Latinoamérica se mantuvo como el principal destino de la manzana chilena durante la temporada 2025, concentrando el 53,4% de los envíos, equivalentes a 304,3 mil toneladas. Sin embargo, este bloque registró una contracción del 8% respecto del año anterior, marcando una pérdida de participación que resulta significativa considerando su peso histórico en el negocio exportador.

El retroceso latinoamericano fue compensado por el fuerte crecimiento de otros mercados. Europa se consolidó como el segundo destino más relevante, con 116,4 mil toneladas enviadas, lo que representó el 20,4% del total exportado y un aumento interanual de 18%. El Lejano Oriente también mostró un desempeño positivo, alcanzando 75 mil toneladas, con un crecimiento del 12%.

Uno de los datos más destacados del informe es el avance de Medio Oriente, que sumó 37,1 mil toneladas y se transformó en el bloque de mayor expansión relativa, con un alza del 26%. Norteamérica, en tanto, alcanzó 37,4 mil toneladas y creció un 22%, reforzando la tendencia hacia una mayor diversificación de destinos.

Logística y regiones: eficiencia y concentración

En materia logística, el transporte marítimo continuó siendo la columna vertebral del negocio, concentrando el 79,9% del volumen exportado. La vía terrestre aportó el 20,1%, mientras que el transporte aéreo fue prácticamente inexistente, con apenas el 0,001% del total. En comparación con 2024, los envíos aéreos cayeron un 57%, mientras que los marítimos crecieron un 2% y los terrestres un 3%, evidenciando una estrategia enfocada en la reducción de costos y una mayor previsibilidad en los flujos.

manzana chile 2 La industria enfrenta nuevos desafíos logísticos y de poscosecha ante el crecimiento de destinos fuera de la región.

A nivel de origen, la Región del Maule mantuvo su liderazgo como principal zona exportadora, aportando el 64% del total, con un crecimiento del 1%. O’Higgins y La Araucanía compartieron el segundo lugar con un 16,4% cada una, aunque con dinámicas distintas: O’Higgins creció un 8%, mientras que La Araucanía destacó con un salto del 15%. En contraste, Ñuble redujo su participación a 1,5% tras caer un 27%.

Variedades, mercados y exportadoras

El portafolio varietal mantuvo su estructura general. Royal Gala y sus clones representaron el 43% de los envíos, pese a una leve baja del 1%. Cripps Pink/Rosy Glow consolidó su posición con un 22% de participación y un crecimiento del 13%, mientras que Granny Smith alcanzó el 13% y subió un 15%. Fuji se mantuvo estable en 9%, y Richared Delicious retrocedió un 9%.

Por país de destino, el reporte muestra alzas en Países Bajos y Taiwán (ambos con +12%), Colombia (+7%) y Ecuador (+6%). En contraste, Brasil registró una fuerte caída del 19%, reforzando la tendencia de contracción del bloque latinoamericano.

En el ranking de exportadoras, Exportadora San Clemente S.A. lideró con 60.353 toneladas, seguida por Frusan S.A. y Dole-Chile S.A. En conjunto, las diez principales compañías concentraron cerca de dos tercios del volumen total exportado.

En síntesis, el cierre de la temporada 2025 deja en evidencia que, aunque Latinoamérica sigue siendo clave por volumen, el crecimiento del sector está siendo impulsado por mercados más distantes como Europa y Medio Oriente. Esto plantea nuevos desafíos para la industria chilena de la manzana, que deberá reforzar su gestión de calidad, poscosecha y logística para sostener competitividad en escenarios cada vez más exigentes.

Fuente: Decofrut, Frutas de Chile y aportes de la Redacción +P.