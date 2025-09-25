¿Nace un nuevo hub exportador en el corazón de Neuquén?

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ), ha dado un paso estratégico para dinamizar el comercio exterior de la región de Río Negro y Neuquén . La apertura de una nueva Oficina de Certificación de Productos Cárnicos en el Depósito Fiscal y Aduanero de Centenario, Neuquén, representa un hito clave que podría redefinir la logística de exportación de la Patagonia.

Desde 2014, esta terminal fue un punto neurálgico para la certificación de frutas frescas regionales . Ahora, su funcionalidad se amplía para incluir la inspección y fiscalización de productos cárnicos, con un enfoque inicial en la exportación de truchas norpatagónicas . Hasta la fecha, estos trámites solo podían realizarse en puntos distantes como San Antonio Oeste y San Carlos de Bariloche, lo que generaba importantes cuellos de botella y demoras logísticas.

Esta descentralización de los procesos de comercio exterior no es casual. El sector acuícola norpatagónico experimentó un crecimiento notable en los últimos años, y esta medida apunta a acompañar y potenciar esa expansión. Además, la empresa a cargo del depósito fiscal está en proceso de obtener la certificación como "dador de frío", lo que le permitiría recibir y certificar una mayor variedad de mercaderías cárnicas de la zona. De concretarse este proyecto, se centralizarían en un mismo sitio los procedimientos aduaneros y la certificación final, optimizando la cadena de valor para los productores regionales.

Las ventajas tangibles para el sector exportador son significativas. Actualmente, los productos acuícolas frescos enfrentan demoras de hasta 24 horas para llegar a puertos o aeropuertos de salida, como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con esta nueva oficina, sumada a las inversiones que se gestionarán en el Aeropuerto de Neuquén, será posible enviar la mercadería directamente a sus destinos finales, principalmente Estados Unidos y Japón, desde la propia provincia.

El proceso de certificación en el nuevo punto se desarrollará en dos fases:

En el Depósito Fiscal : Un veterinario del SENASA, en conjunto con personal de Aduana, realizará una primera inspección para emitir la certificación definitiva.

: Un veterinario del SENASA, en conjunto con personal de Aduana, realizará una primera inspección para emitir la certificación definitiva. En el Aeropuerto del Neuquén: Agentes del SENASA efectuarán una verificación complementaria al momento del traspaso de la carga del camión refrigerado al avión, finalizando así el ciclo de control y fiscalización.

Con la oficina ya operativa y equipada con los sellos y etiquetas de seguridad necesarios, se asegura la agilidad en el servicio de certificación. Esta medida no solo facilita el acceso a mercados globales para los productos acuícolas de la región, sino que también refuerza el rol de la Patagonia como un actor clave en la economía exportadora argentina. La iniciativa subraya el compromiso del SENASA con la inocuidad y la calidad de la producción, al tiempo que promueve el desarrollo regional y la optimización del comercio internacional.