Nación declaró emergencia climática en Río Negro por heladas y el granizo

Por unanimidad, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios de la Nación declaró la emergencia climática agropecuaria para varios departamentos de la provincia de Río Negro , que traerá como consecuencia “prórrogas impositivas, facilidades crediticias y otros instrumentos previstos para estos casos, que resultan clave para sostener la actividad productiva y acompañar la recuperación”, informaron desde el gobierno provincial.

Esta definición se suma a la declaración de emergencia agropecuaria que fue plasmada en el decreto N°1127 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck en diciembre pasado, y que implica “un diferimiento impositivo masivo para quienes estén en emergencia” , según explicó el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández.

Los departamentos comprendidos son los de El Cuy (del cual depende todo el sistema bajo riego de Valle Azul), Avellaneda (Valle Medio), General Roca (todo el Alto Valle) y Adolfo Alsina (Valle Inferior).

La reunión de ayer fue solicitada por la Provincia, y se realizó en la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina, y asistió el titular de esa repartición de gobierno, Sergio Iraeta.

Un equipo técnico expuso y documentó el impacto causado por las heladas tardías y las tormentas de granizo que afectaron gravemente a la producción frutihortícola de esas zonas, sobre todo las registradas en septiembre y noviembre pasado.

Se dejó sentado que 482 productores sufrieron daño por granizo, de los cuales 230 presentan pérdidas de hasta el 50% de su cosecha, mientras que la superficie afectada abarca 2.200 hectáreas.

Durante el encuentro, el equipo técnico de Río Negro presentó la documentación exigida por el protocolo nacional, detallando las condiciones climáticas registradas, los tipos de producciones alcanzadas y el grado de daño provocado. Esa información permitió respaldar el pedido provincial y avanzar en la declaración formal de la emergencia climática agropecuaria por un año.

