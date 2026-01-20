Río Negro prorrogó la emergencia pesquera pese al repunte del langostino

El gobierno provincial extendió por seis meses la emergencia pesquera tras un informe que confirma mejoras parciales, pero alerta sobre la fragilidad del recurso.

Al mismo tiempo que se registra una incipiente reactivación de la pesca de langostino en el Golfo San Matías, el gobierno de la provincia de Río Negro resolvió prorrogar por seis meses más la emergencia pesquera (lo que impone cupos de capturas a los barcos), a raíz de un informe del año 2024 del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (C.I.M.A.S.), en el cual se destaca que, si bien hubo una recuperación del stock en relación con las mediciones del año 2022 , “el mismo representa un 50 % de los valores promedios históricos de referencia considerados biológicamente sustentables a largo plazo”.

El foco de estas mediciones estuvo puesto en las existencias de merluza, y, como se resalta en el Decreto 15/2026, “el organismo técnico recomienda mantener medidas de resguardo del recurso y el sostenimiento de las pesquerías”.

En cuanto a la pesca de langostino, el gobernador Alberto Weretilneck se mostró exultante en sus redes y publicó un video (que llegó a las 31.000 reproducciones) de pescadores artesanales regresando a la costa con sus cajones cubiertos por las capturas. “Está saliendo mucho langostino en el Golfo San Matías, y eso es fruto del trabajo, el sacrificio y la experiencia de nuestros pescadores, que día a día salen al mar para llevar ingresos a sus familias y sostener la economía local”, manifestó el mandatario.

Confirmó los números dados a conocer por el subsecretario de Pesca de la provincia de Río Negro, Gustavo Gualtieri, al anunciar que “en las últimas mareas se desembarcaron más de 67 mil kilos de langostino, con excelente calidad comercial, en una actividad monitoreada y desarrollada de manera responsable, cuidando el recurso”.

La falta de materia prima en las plantas procesadoras, con quiebras y decenas de despidos, hace que exista sobre el recurso un “tironeo” para mantener las fuentes laborales. Por ese motivo trascendió que estaba saliendo de la provincia langostino entero, sin procesar, lo que obligó a Gualtieri a aclarar la situación. Según declaró al portal www.informativohoy.com.ar, hubo salida de langostino entero, y aclaró que se trata de capturas de los pescadores artesanales, que están habilitados a fin de defender de la mejor manera posible el precio de sus capturas.

“Estamos en charlas con el sector artesanal y con el ministro para llegar a un entendimiento y que todo el langostino que se pesque en nuestra jurisdicción se procese dentro de la provincia, como debería haber sido siempre”, manifestó el funcionario.

Por estos días operan 30 lanchas y un barco artesanal, que desembarcaron 67.500 kilos de langostino entero. Sobre la calidad del producto, aseguró que “es un langostino de muy buen tamaño y calidad. Estamos hablando de aproximadamente un 90 % de tamaño L1, que es el mejor dentro de la clasificación”.

Sobre la distribución de la producción, detalló que en la planta de la cooperativa “16 de Abril” ingresaron 25.800 kilos, y en la terminal pesquera artesanal que se ubica en San Antonio Oeste se descargaron 36.000 kilos. “Eso fue lo que salió entero”, reconoció. En cuanto al barco artesanal, procesó su producción en RV Racing, empresa que tiene una planta ubicada en Sierra Grande.

Merluza

La emergencia pesquera inicial en el Golfo San Matías fue dictada en mayo de 2023, cuando gobernaba la provincia Arabela Carreras, y tuvo sucesivas prórrogas en función de los lapidarios informes técnicos.

En junio de 2024, el gobernador Weretilneck firmó el Decreto N.º 551/24 y extendió esa emergencia pesquera hasta mediados de 2025. En junio de 2025 se volvió a evaluar la situación de los recursos y, al no observarse una recuperación de la merluza a niveles sustentables, se resolvió mantener el estado de emergencia, pero en ese caso se dispuso por seis meses, es decir, hasta el 31 de diciembre pasado.

pesca merluza-buque-pesca La extensión de la emergencia busca preservar la merluza y sostener la actividad en un contexto de tensiones por el empleo.

Si bien se dio a conocer el repunte del stock, el mismo informe señaló que el 50 % de la merluza detectada tenía tamaños por debajo del mínimo comercial, esto es, entre 35 y 40 centímetros.

En el decreto que renueva la emergencia se explicó que, “habiendo analizado los resultados obtenidos en la campaña de investigación pesquera ambiental REDE 2024, la biomasa total del stock de merluza mostró un incremento en relación con el año 2022, pero el mismo representa un 50 % de los valores promedios históricos de referencia considerados biológicamente sustentables a largo plazo, por lo que el organismo técnico recomienda mantener medidas de resguardo del recurso y el sostenimiento de las pesquerías”.

Ante esta situación, “se reunió el sector de Pesca industrial y artesanal que, habiendo analizado y debatido los antecedentes de mención, concluyó en la necesidad de sostener las medidas adoptadas en pos de la conservación del recurso pesquero”.

Fuente: Redacción +P con aportes de Informativohoycon.ar.