Nueva Zelanda proyecta una excelente temporada para las peras y manzanas

Los productores de peras de Nueva Zelanda están en plena cosecha y empaque de peras y manzanas, y promete ser una de las mejores de los últimos tiempos. Según Karen Morrish, directora ejecutiva de New Zealand Apples and Pears Inc., la industria de la fruta de pepita en el país se encuentra en un gran momento y proyecta un crecimiento sostenido en los próximos años.