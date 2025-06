Perú: exportaciones rompen récord con US$ 3.740 millones en solo cuatro meses

Las agroexportaciones del Perú paltas exportación.jpg continúan mostrando un notable dinamismo en 2025. Entre enero y abril de este año, las ventas al exterior del sector agropecuario alcanzaron los US$ 3.740 millones, lo que representa un aumento del 23.6% en comparación con el mismo período del año pasado, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este repunte en el sector se debe principalmente al sólido desempeño de las exportaciones agropecuarias y/o agroindustriales (también denominadas no tradicionales), que sumaron US$ 3.593 millones, reflejando un crecimiento de 27.3%. En contraste, los envíos agrícolas tradicionales retrocedieron un -27%, alcanzando los US$ 147 millones en el primer cuatrimestre del año.

- Uvas frescas: US$ 742 millones (20.7% del total)

- Paltas: US$ 388 millones (10.8%)

- Arándanos frescos: US$ 241 millones (6.7%)

- Mangos frescos: US$ 226 millones (6.3%)

- Cacao en grano crudo: US$ 190 millones (5.3%)

A estos se suman otras exportaciones destacadas como mango congelado (US$ 109 millones), espárragos frescos (US$ 80 millones), carmín de cochinilla (US$ 46 millones) y alimentos para animales (US$ 69 millones). Estos diez productos en conjunto representaron el 60.8% de la oferta exportable no tradicional.

El crecimiento fue especialmente significativo en algunos productos clave. Por ejemplo, las exportaciones de manteca de cacao acidez superior aumentaron en 307.8%, y las de manteca de cacao acidez crecieron 340.2%. También destacan las alzas de mango congelado (+187.0%), cacao en grano crudo (+62.7%), y carmín de cochinilla (+123.0%).

El subsector de frutas y hortalizas continúa siendo el motor de las agroexportaciones, con ventas por US$ 2.160 millones, un incremento del 23.3% frente al mismo periodo de 2024. Este rubro representa el 60.1% de las agroexportaciones no tradicionales y el 57.7% del total de agroexportaciones.

Destinos clave y superávit comercial

Durante los primeros cuatro meses del año, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las agroexportaciones peruanas, concentrando el 34% del total, seguido por Holanda (14.8%), España (7.1%), México (4.8%) y Chile (3.7%). También figuran en el ranking de mercados importantes Ecuador, Inglaterra, Canadá, China y Colombia.

El desempeño positivo de las exportaciones contribuyó a un saldo favorable en la balanza comercial agraria, que registró un superávit de US$ 1.469 millones, cifra 35.5% superior al superávit registrado en el mismo período de 2024 (US$ 1.084 millones).

Perú paltas exportación.jpg Las paltas peruanas, un producto que se está imponiendo en los mercados internacionales.

Solo en abril de 2025, las agroexportaciones peruanas totalizaron US$ 798 millones, mostrando un impresionante crecimiento de 47.5% frente a los US$ 541 millones del mismo mes del año anterior. En cuanto a los productos tradicionales, los envíos llegaron a US$ 31.1 millones, con un crecimiento de 43.8%. Este resultado fue impulsado por mayores ventas de café sin tostar ni descafeinar (US$ 24.3 millones, +76.9%), seguido de melaza de caña, cueros de bovino y lana sin cardar ni peinar.

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 767 millones en abril, con un aumento de 47.7%. Entre los productos destacados figuran:

- Paltas: US$ 213 millones (27.8% de participación)

- Otras frutas frescas: US$ 34 millones (4.5%)

- Cacao en grano crudo: US$ 28 millones (3.7%)

- Espárragos frescos: US$ 27 millones

- Alimentos para animales: US$ 22 millones

- Mango congelado: US$ 20 millones

Estos doce productos concentraron el 55.5% del total exportado en agroindustria no tradicional durante abril. Los resultados del primer cuatrimestre de 2025 reafirman la resiliencia y competitividad del sector agroexportador peruano. El Midagri destacó que este desempeño no solo fortalece la economía nacional, sino que también consolida la reputación del Perú como proveedor confiable de alimentos de calidad en el mercado internacional.

Con una oferta diversificada, creciente demanda global y mejora constante en productividad e innovación agroindustrial, las perspectivas para el resto del año son alentadoras. Todo indica que 2025 podría cerrar como un año récord para las agroexportaciones peruanas.

Fuente: MIDAGRI.