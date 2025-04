Promesas sin cumplir: los créditos para la cosecha de fruta aún no llegan al Alto Valle

La cosecha está ya casi finalizada y los créditos todavía no aparecen.

Aunque fueron anunciados como una solución urgente para enfrentar la crisis del sector frutícola, los créditos prometidos por el Gobierno de Río Negro todavía no se materializan, generando malestar e incertidumbre entre los productores del Alto Valle.

El 1 de abril era la fecha prometida para el lanzamiento de una línea de financiamiento por 5.000 millones de pesos, a tasa cero, destinada a cubrir los altos costos de la cosecha. Pero a más de una semana, los fondos aún no están disponibles y los trámites no han comenzado.

“Todo es una mentira. No hay nada. No tenemos el link que dicen que hay que tener y nos dicen que en breve estará todo en marcha”, protestó Horacio Pierdominici, productor y referente de Cipolletti, en diálogo con el medio +P. “Es insólito, la plata no está, o sea que la vamos a empezar a devolver antes de cobrarla. Es una tomada de pelo”.

El malestar entre los chacareros crece ante la falta de respuestas claras. Pierdominici también cuestionó la supuesta gratuidad del crédito. “El ofrecimiento de tasa cero también es engañoso. Si uno se retrasa, se le empieza a cobrar una tasa del 30% de interés. Pareciera que no entienden la crisis por la que estamos pasando”.

Créditos que no llegan

Según el anuncio oficial, el crédito sería a sola firma, con aprobación exprés en 24 a 48 horas, y destinado exclusivamente a productores registrados. El plan contempla hasta 1 millón de pesos por hectárea, con un tope de 10 millones por productor, sin límite de superficie para solicitar.

La propuesta, respaldada por Nación con garantía de coparticipación provincial, fue celebrada en su momento por el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández. "Es una asistencia que, si bien cubre una parte, permitirá cumplir con las obligaciones de cosecha", afirmó entonces.

El trámite, según se detalló, debía realizarse de manera completamente online, sin necesidad de presentar documentación física, más allá de firmar el pagaré en la sede de Fiduciaria en Allen. El productor solo debía cargar su información como declaración jurada, y no registrar deudas con organismos provinciales para poder acceder.

Expectativas vs. realidad

La diferencia entre lo anunciado y la situación actual genera desconfianza entre los productores, que deben afrontar cosechas en medio de precios bajos y aumentos constantes en los costos de mano de obra, combustible e insumos.

“Estamos en plena temporada y no podemos esperar indefinidamente. Necesitamos certezas, no anuncios vacíos”, reclamó Pierdominici, quien también advirtió que muchos chacareros ya ni siquiera están en condiciones de endeudarse.

Por ahora, la ayuda sigue siendo una promesa. Y el tiempo, para quienes viven de lo que da la tierra, corre en contra.