Río Negro ratifica su apoyo al Programa Regional de Madurez para la cosecha de peras y manzanas

Si bien los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro tienen una participación habitual en el Programa Regional de Madurez, que fija la fecha de cosecha para las distintas variedades de peras y manzanas, desde la “desregulación” impuesta por el gobierno nacional a comienzos del año pasado, que eliminó la obligatoriedad para los productores de adaptarse a ese calendario de cosecha, no fueron muchas las voces oficiales que salieron a avalar este procedimiento que lleva más de 30 años de vigencia en el Alto Valle.

Sin embargo, en las últimas horas, el gobierno de Río Negro emitió un comunicado mediante el cual la Secretaría de Fruticultura “confirma su acompañamiento” a esta herramienta “que define, mediante análisis técnicos, el momento adecuado para comenzar la cosecha de peras y manzanas en los valles irrigados de la Norpatagonia”.

Desde la Secretaría que conduce Facundo Fernández se señaló que “la experiencia acumulada consolidó al Programa Regional de Madurez como un pilar de la fruticultura regional, ya que garantiza que la fruta sea cosechada en el punto justo de madurez, resguardando la calidad del producto y asegurando que la cosecha en el momento correcto permita la mejor forma de consumo y la mejor condición para enviar a los diferentes destinos, fortaleciendo la posición de Río Negro en los mercados internos y de exportación”.

Sin embargo, no pocos son los especialista que consideran el "sello de cosecha" como una herramienta técnica totalmente obsoleta que ya no se utiliza en ningún país productor del mundo.

Al igual que lo destacaron los expertos del INTA que el 10 de diciembre pasado presentaron las fechas tentativas en la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, desde el organismo con sede en Allen resaltaron que “el cumplimiento del calendario, además de orientar al productor, protege también al consumidor frente a cosechas anticipadas que puedan afectar la condición y el sabor de la fruta y generar distorsiones dentro de la cadena comercial”.

Este mecanismo siempre buscó evitar que, en el afán de colocar antes los embarques primicia para obtener una rentabilidad extra, se comiencen las tareas de cosecha cuando el fruto aún no completó el proceso de maduración, lo que puede ir en detrimento del prestigio de la fruta de la región. Pero hoy es difícil encontrar alguna empresa que arriesgue en el mercado sus contratos comerciales enviando fruta de mala calidad a sus operadores.

Desregulación

La obligación de los productores de acatar lo indicado en el calendario cesó en febrero del año pasado, cuando se emitió la Resolución 22/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), que en su artículo 5 dispuso la llamada “libertad de cosecha”, eliminando la fecha de inicio de cosecha obligatoria que debía autorizar el SENASA.

manzana cosecha 5 La provincia defendió una herramienta histórica que define cuándo cosechar para preservar la calidad de la fruta.

“El productor puede cosechar cuando quiera, ya que se eliminan los permisos de autorización de cosecha”, anunció en esos días el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De todos modos, el último calendario tentativo fue subido a los portales oficiales del gobierno nacional, y para más detalles se lo puede consultar en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/calendario-tentativo-de-cosecha-temporada-2025-2026

Vale recordar que el Programa Regional de Madurez (que no es el sello de cosecha) se implementa en la región desde hace más de treinta años y se desarrolla de manera articulada entre el sector público y privado, con coordinación científica del INTA.

A través de muestreos periódicos en chacras, se evalúan parámetros como firmeza, contenido de azúcares y evolución fisiológica de la fruta, información que permite elaborar el calendario de cosecha que orienta a los productores en una de las decisiones más sensibles de cada campaña.

Fuente: Redacción +P.