Río Negro sigue golpeando puertas por financiamiento para la producción

Los días 17 y 18 del mes próximo pueden ser claves para el futuro productivo de Río Negro, porque funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estarán recorriendo establecimientos de Colonia Josefa y Negro Muerto , como paso previo a un eventual otorgamiento de un financiamiento por 80 millones de dólares para poner en producción unas 120.000 hectáreas.

La visita fue confirmada por el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Carlos Banacloy, quien la semana pasada participó en la primera jornada de la "Hoja de ruta hacia el desarrollo" organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Los representantes de las provincias (acudieron representantes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Salta, Catamarca, Santa Cruz, Formosa, Río Negro, Tierra del Fuego, Jujuy y Misiones ), plantearon la necesidad de lograr créditos por fuera de la lógica habitual de los bancos comerciales “para poder poner en una situación competitiva a nuestras economías regionales, porque hay muchas reformas que se prometen, pero los efectos aún no llegan; y mientras se sigue abriendo la economía, pero sin darle a los actores locales las herramientas necesarias para que puedan competir de igual a igual, por ejemplo, con Chile”, destacó el funcionario.

De la apertura de la “Jornada de ministros de Desarrollo Productivo de la Argentina”, que se realizó el lunes pasado en Santiago de Chile, participaron José Manuel Salazar-Xirinachs (CEPAL), Ignacio Lamothe (CFI), Bárbara Scholz (BMZ/GIZ–CEPAL), René Orellana Halkyer (FAO), Paola Pabón (REDEPRO) y Jorge Faurie (Embajador de Argentina en Chile).

Lamothe aseguró que Argentina debe vincular el mercado de capitales con el sector productivo, ampliar garantías y crear un sistema de co-avales, y propuso que el CFI se asemeje cada vez más a una banca de desarrollo y señaló la brecha entre mercado de capitales y producción.

La falta de financiamiento y de condiciones macroeconómicas pendientes de revisión (como la reforma impositiva o la reforma laboral), “te genera esta asimetría en productos como la cereza, en productos como el vino, en productos como la manzana, y eso es lo que está tratando de poner el CFI como hoja de ruta. Ver, de alguna manera, cuáles son las necesidades que tienen las provincias con sus esquemas productivos, y hacer una agenda de trabajo en el marco del Consejo Federal de Inversiones”, confió Banacloy.

En términos generales, los ministros provinciales centraron sus exposiciones en temas como logística, energía, financiamiento, recursos hídricos y fiscal; hubo reclamos de asimetrías y pedidos de mayor independencia para acceder a financiamiento.

De fondo, opera como incentivo la Estrategia Federal Logística, un inventario con más de 1.100 obras de infraestructura, el cual sirve como guía a los gobernadores a la hora de gestionar financiamiento ante organismos internacionales.

Un paso más

“Siempre sirve estar y hacer nuestros planteos ante los organismos multilaterales de financiamiento, y en este caso más, porque estaban todos”, señaló el funcionario rionegrino, quien acotó que “ellos lo que proponían es un poco la agenda veinte veintiséis de lo que quieren financiar, tanto BID, CAF, y Banco Mundial. Y, por otro lado, estuvo la agenda del CFI, con la hoja de ruta de las necesidades que tienen hoy los ministerios de desarrollo económico provinciales”.

Mientras siguen las negociaciones por el financiamiento por 80 millones de dólares para dotar de infraestructura (redes eléctricas y caminos, sobre todo) a colonia Josefa y colonia Negro Muerto, además del valle que va desde Conesa hasta Guardia Mitre.

“Eso lo estamos terminando, y está muy encaminado. De hecho, tenemos la visita oficial el diecisiete y dieciocho de representantes del banco”, adelantó Banacloy.

Durante el encuentro en Santiago de Chile, Río Negro presentó los datos de su rol en los proyectos de inversión beneficiados por Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a través de distintos proyectos, como los vinculados a la exportación de gas licuado.

De ese modo se intentó “reflejar el nivel de preparación técnica de los proyectos y la capacidad de la provincia para desarrollar iniciativas de gran escala”, se informó desde el gobierno.

El otro argumento para gestionar financiamiento para proyectos productivos, es que “la región —en los últimos diez años— ha crecido a menos de un dígito anual, un ritmo que limita el desarrollo y evidencia la necesidad de construir políticas conjuntas que permitan acelerar procesos que, muchas veces, dependen de decisiones nacionales o de organismos multilaterales”, según el comunicado.

Banacloy hizo un repaso de las oportunidades que brindan sectores como la fruticultura, la ganadería, la agricultura, la vitivinicultura, la foresto–industria, la pesca, la economía del conocimiento y el agregado de valor en origen. “También se detallaron los avances en ampliación de áreas bajo riego, infraestructura productiva y nuevas etapas de diversificación económica”, se indicó.

“El mundo demanda alimentos, energía y conocimiento. Río Negro tiene una enorme potencialidad para ofrecer respuestas en esas tres dimensiones. Nuestro objetivo es claro: mostrarle al mundo que la provincia cuenta con proyectos maduros, sectores competitivos y una agenda de desarrollo capaz de traccionar inversiones de largo plazo”, resumió el ministro.