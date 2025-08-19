Se acerca Endeavor Patagonia, un espacio para impulsar el espíritu emprendedor

La nueva edición de la Experiencia Endeavor Patagonia ya tiene fecha y lugar. Mañana, 21 de agosto, el centro de convenciones Domuyo en Neuquén será el punto de encuentro para emprendedores, líderes de proyectos y empresarios que buscan inspiración, consejos y oportunidades para hacer crecer sus ideas.

La Experiencia Endeavor Patagonia 2025 se consolida como un pilar fundamental para el ecosistema emprendedor de la región. Este evento anual no solo promueve la innovación y el emprendedurismo , sino que también reafirma el compromiso de Endeavor de construir un futuro con propósito.

El encuentro reunirá a una destacada comunidad de fundadores de empresas de alto impacto, inversores, mentores y expertos de diversas industrias. Su participación activa es esencial para inspirar, formar y promover los valores del emprendimiento, buscando generar no solo éxito individual, sino también valor social y económico.

En este punto, la pregunta es: ¿Qué es Endeavor? Se trata de una organización global dedicada a identificar y acelerar a emprendedores de alto impacto que tienen el potencial de transformar economías y generar empleo de calidad. A través de su sede en la Patagonia, Endeavor trabaja para fortalecer el ecosistema regional, brindando a los emprendedores acceso a una red global de mentores, capital y conocimiento.

Para quienes se acerquen al centro de convenciones Domuyo, tendrán la oportunidad de: Escuchar historias inspiradoras: Reconocidos empresarios y emprendedores compartirán sus historias de éxito y los desafíos que enfrentaron en su camino; aprender de expertos: Habrá sesiones de mentorías donde se podrán intercambiar opiniones sobre los retos comunes en el mundo de los negocios; y hacer networking: La Experiencia es una excelente oportunidad para hacer comunidad, crear nuevos vínculos y conectar con personas que transitan caminos similares o de quienes ya han recorrido ese camino.

Palabras mayores

El escenario principal será el foco de la experiencia, donde figuras clave del sector privado en Argentina contarán sus experiencias en diversas industrias como la tecnología, gastronomía, energía y retail.

Aquí la lista de oradores confirmados: