Top de superalimentos de Patagonia con la mayor capacidad antioxidante del mundo

La adversidad climática de la Patagonia argentina y chilena actúa como un motor que potencia la síntesis de compuestos de alto valor biológico en las especies nativas.

La región patagónica argentina y chilena constituye un ecosistema único donde la adversidad climática potencia la síntesis de alto valor biológico. En este entorno, diversas especies nativas destacan por sus propiedades nutricionales y terapéuticas, posicionándose como líderes en el mercado global de la nutrición funcional.

A continuación, uno por uno, analizamos los exponentes más destacados de esta despensa austral.

13719 El maqui (Aristotelia chilensis) es considerado el mayor tesoro biológico de la región debido a que posee la actividad antioxidante más alta entre los frutos sudamericanos.

El maqui, un tesoro

La especie Aristotelia chilensis, conocida como maqui, representa quizás el tesoro biológico más importante de la zona. Un estudio cientifico de la Uiniversidad de Sevilla -iderado por Jose Maria Pastor Martinez- confirma que este fruto posee los niveles más elevados de fenoles ("sistema de defensa y salud" de la planta, sintetizados para sobrevivir y adaptarse al entorno), y la actividad antioxidante más alta en comparación con el resto de los frutos sudamericanos. Sus principios activos, fundamentalmente antocianinas, ácidos fenólicos y flavonoides, le otorgan una versatilidad terapéutica excepcional.

De acuerdo al estudio -publicado en 2024 por el Departamento de Farmacología- en modelos preclínicos, el extracto de maqui demostró efectos antidepresivos, antiinflamatorios, antimicrobianos y fotoprotectores frente al daño por radiación UVB.

image El piñón de la araucaria, base milenaria de la dieta mapuche, destaca por ser un alimento energético naturalmente libre de gluten, ideal para dietas celíacas.

Además, su capacidad para regular parámetros metabólicos sugiere un potencial uso en el tratamiento de afecciones como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Los niveles de polifenoles en su fruto proporcionan una defensa robusta contra el estrés oxidativo celular.

Piñón de Araucaria: energía milenaria sin gluten

El fruto de la Araucaria araucana, el piñón o pehuén, constituyó la base alimentaria de las comunidades mapuches durante siglos. Este alimento destaca por su alto valor energético y su composición libre de gluten, lo que facilita su integración en dietas para personas celíacas. Químicamente, la harina de piñón presenta un 75% de carbohidratos, un 6,5% de proteínas y un 5,7% de grasas totales.

image Como arbusto espinoso, el calafate produce frutos que superan en contenido de antioxidantes a la mayoría de los berries tradicionales.

Un hallazgo revolucionario en la industria reside en el aprovechamiento de la cáscara del piñón, tradicionalmente descartada como residuo. Este tejido contiene hasta 404 µg equivalentes de ácido ascórbico por miligramo, una cifra significativamente superior a la pulpa comestible.

Además, el piñón aporta elementos esenciales como fósforo, potasio, magnesio, hierro, cobre y zinc en concentraciones superiores a la ración diaria recomendada.

unnamed

Calafate: el guardián contra la obesidad

El tercer superalimento del top es el Berberis microphylla o calafate es un arbusto espinoso cuyos frutos superan en contenido de antioxidantes a muchos otros berries tradicionales.

Investigadores de la Universidad de Chile identificaron en este fruto propiedades críticas para prevenir la obesidad y el desarrollo de resistencia a la insulina. Su riqueza en polifenoles posiciona al calafate, junto al maqui, como una de las especies con mayor capacidad antiinflamatoria de la región.

image El calafate se posiciona como un guardián contra la obesidad, ya que sus polifenoles ayudan a prevenir la resistencia a la insulina.

Rosa Mosqueta y el potencial de los hongos australes

La rosa mosqueta se suma al top porque destaca por su aporte de vitamina C, alcanzando niveles de hasta 1653 mg de ácido ascórbico por cada 100 gramos en plantas sometidas a poda. Su aceite es valorado como regenerador y cicatrizante cutáneo.

Por otro lado, la Patagonia alberga más de 30 especies de hongos comestibles, como las gírgolas, que contienen todos los aminoácidos esenciales y niveles de proteína comparables a la carne vacuna.

Finalmente, las cerezas del Valle de Los Antiguos en Santa Cruz completan este podio. Debido a la amplitud térmica del valle, estas frutas acumulan mayores niveles de azúcar y materia seca, con periodos de formación que superan los 100 días, lo que garantiza una calidad nutricional superior a la media global.

Fuentes: informes de la Universidad de Sevilla, del Comahue, de Chile, informes periodisticos con aportes de Redacción +P