Varvarquinoa: El superalimento que revive la historia agrícola de Neuquén

El ciclo productivo en la zona se extiende generalmente desde noviembre hasta marzo

La quínoa (Chenopodium quinoa Willd. ) constituye un pilar del patrimonio histórico y cultural del norte neuquino, específicamente en la zona rural de Varvarco . Aunque la percepción común vincula este cultivo exclusivamente al Noroeste argentino o al Altiplano boliviano, registros locales confirman su presencia en la cordillera patagónica desde hace al menos 90 a 100 años .

Familias criollas y comunidades mapuches actuaron como guardianas de estas semillas, que llegaron originalmente desde el centro de Chile a través de intercambios comerciales y trueques de ganado por azúcar o granos.

Este recurso genético, bautizado recientemente como varvarquinoa, sobrevivió gracias a la agricultura familiar y contribuyó a la estabilidad nutricional en épocas de crisis económicas. Actualmente, el esfuerzo institucional busca rescatar este material único que difiere de las variedades tradicionales del norte por su evolución en condiciones territoriales específicas.

image Las semillas cruzaron la cordillera originalmente mediante trueques históricos por ganado. Foto: INTA

¿Cuáles son las características?

La varvarquinoa demuestra una notable plasticidad fenotípica, cualidad que le permite prosperar en ambientes heterogéneos y suelos pobres. La planta presenta un crecimiento herbáceo con un hábito ramificado, alcanzando alturas de 1,5 metros en huertas familiares.

Sus hojas poseen una forma triangular con bordes aserrados, mientras que la panoja varía de color verde durante la floración a un tono marrón claro al alcanzar la madurez fisiológica.

Este pseudocereal tolera rangos térmicos extremos que oscilan entre los -4°C y los 38°C, adaptándose a altitudes desde el nivel del mar hasta los 4000 metros. En la región de Varvarco, la temperatura media anual ronda los 10,5°C, con precipitaciones anuales de 680 milímetros concentradas en invierno, lo que obliga a los productores a implementar sistemas de riego estivales para cubrir la demanda hídrica de los meses de diciembre y enero.

image En el árido norte neuquino, la quínoa se adapta a suelos pobres y riego escaso. Foto: INTA

El ciclo productivo y el potencial nutricional

El calendario de cultivo en el norte de Neuquén se extiende generalmente de noviembre a marzo. La emergencia de las plántulas ocurre entre los 7 y 10 días posteriores a la siembra, iniciando la ramificación a los 45 o 50 días. La floración acontece entre los 90 y 100 días, logrando la madurez fisiológica a partir de los 120 días.

Nutricionalmente, la quinoa destaca por contener todos los aminoácidos esenciales, además de altos niveles de calcio, hierro y fibra. Estudios realizados por la Universidad de Río Negro revelaron que la variedad local supera a otras quínoas en concentraciones de proteína, fósforo, magnesio y vitamina A, posicionándola como un alimento de calidad superior para la demanda global actual.

image La Varvarquinoa presenta concentraciones superiores de fósforo y magnesio ante otras variedades. Foto: NTA

Manejo técnico: riego, plagas y rendimientos

Investigaciones del INTA demuestran que la quínoa bajo riego alcanza rendimientos competitivos de hasta 1700 kilos por hectárea utilizando solo el 50% del agua requerida según la bibliografía internacional. Esto representa una lámina acumulada de entre 260 y 290 milímetros durante el ciclo, lo que optimiza el recurso hídrico en zonas áridas.

En cuanto a la sanidad, se identificaron plagas como el pulgón negro de las leguminosas (Aphis craccivora) y el bicho moro (Epicauta adspersa). No obstante, el cultivo funciona como un refugio de biodiversidad para enemigos naturales como las vaquitas de las familias Coccinellidae, que ejercen un control biológico efectivo.

En experiencias agroecológicas en el valle inferior del río Negro, se obtuvieron rendimientos estables de entre 700 y 800 kilos por hectárea, confirmando la factibilidad de sistemas productivos sin insumos químicos.

image Plantaciones de Varvarquinoa en la cordillera neuquina bajo manejo agroecológico familiar. Foto: INTA

Hacia una escala comercial y tecnológica

La transición de la producción de autoconsumo hacia la comercialización de excedentes requiere la incorporación de maquinaria específica para la trilla, clasificación y escarificación. El proceso de escarificado resulta vital para eliminar las saponinas, compuestos naturales que protegen a la planta de insectos, pero confieren un sabor amargo al grano.

Mientras el método tradicional exige lavar la semilla hasta en nueve aguas, la tecnología de raspado físico facilita el consumo inmediato. El fortalecimiento de la cadena de valor incluye la creación de recetarios tradicionales y la promoción del turismo cultural, generando un círculo virtuoso donde la demanda estimula la producción local y preserva la soberanía alimentaria de la Patagonia.