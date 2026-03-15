Un repaso por las tres crisis que afectaron las exportaciones de carne en Argentina

Dos décadas del cierre de exportaciones de Néstor Kirchner, una medida que terminó costando 12 millones de cabezas de ganado.

Dos décadas del cierre de exportaciones de Néstor Kirchner, una medida que terminó costando 12 millones de cabezas de ganado.

“El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, reza el saber popular. Esta máxima se aplica con una precisión dolorosa a la historia de las exportaciones de carne bovina en Argentina .

En el marco de un nuevo aniversario de un quiebre estructural en el sector, repasamos las tres instancias en las que el país ignoró las lecciones de la experiencia, comprometiendo su potencial productivo.

image Guillermo Moreno y el inicio de la intervención: el artífice de los controles que desplomaron el stock ganadero hace dos décadas.

Un hito de regresión: marzo de 2006

El 9 de marzo de 2006 marcó un punto de inflexión negativo para la cadena agroindustrial argentina. Aquel día, el gobierno de Néstor Kirchner dispuso, mediante la Resolución 114/2006, el cierre de las exportaciones de carne vacuna por un plazo inicial de 180 días.

La justificación oficial pretendía contener los precios internos ante una inflación creciente, intentando desacoplar los valores internacionales del mostrador local bajo la consigna de “cuidar la mesa de los argentinos”. Sin embargo, dos décadas después, las estadísticas revelan un retroceso sin precedentes: la medida derivó en la pérdida de casi 12 millones de cabezas de ganado, lo que significó una caída del 20% del rodeo nacional entre 2006 y 2011. El impacto social fue igualmente devastador, con el cierre de más de 125 frigoríficos y la destrucción de aproximadamente 12.000 puestos de trabajo directos.

image Lámina de la Junta Nacional de Carnes, creada en 1929. Emitió un afiche donde normalizaban los cortes de carne.

Las raíces históricas de la intervención

La medida de 2006 no fue un fenómeno aislado, sino la reedición de una gimnasia interventora que comenzó tras la crisis de 1930. En aquel entonces, la creación de la Junta Nacional de Carnes (JNC) respondió a un mercado condicionado por el proteccionismo británico y los acuerdos de la Conferencia de Ottawa.

A partir de 1945, el modelo económico viró hacia la priorización del consumo interno y la industrialización, postergando la competitividad del agro. Durante el primer peronismo, los organismos reguladores pasaron a la órbita del IAPI, consolidando una política de precios que fomentó el auge del consumo doméstico a expensas de los saldos exportables, debilitando la posición argentina en el mundo.

image Gobierno de Frondizi: La introducción de derechos de exportación buscó amortiguar el efecto de las devaluaciones sobre el salario real.

El repliegue frente al escenario internacional

A fines de la década de 1950, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, se intentó un cambio de rumbo hacia la liberación de precios. No obstante, la introducción de derechos de exportación (retenciones) para amortiguar el efecto de las devaluaciones sobre el salario real inauguró una etapa de discriminación negativa hacia el campo que se prolongaría por décadas.

Mientras tanto, el contexto global se tornaba hostil. La implementación de la Política Agraria Común (PAC) en Europa hacia 1968 y la pérdida de la "relación especial" con el Reino Unido en 1974 desplazaron a la Argentina. Las exportaciones nacionales, que en 1970 cubrían el 70% de la demanda de los grandes bloques, se desplomaron y se estancaron en niveles marginales a partir de 1975.

image Al igual que en 2006 con Kirchner, Alberto Fernández cerró las exportaciones de carne bovina en 2021.

La reedición del error y la crisis de confianza

En esta saga de reincidencias, el experimento de 2006 no solo mermó el stock ganadero, sino que destruyó la reputación de Argentina como proveedor confiable. El país incumplió la Cuota Hilton durante cinco años consecutivos, cediendo mercado a sus competidores regionales. En 2005, Argentina era el tercer exportador mundial; tras las restricciones, fue superada por Brasil, Uruguay y Paraguay, quedando fuera del "top ten".

La historia se repitió en 2021, cuando el gobierno de Alberto Fernández limitó las ventas externas ante una suba de precios del 65%. La prohibición de exportar cortes populares provocó una caída inmediata del 12,3% en la faena, confirmando que la restricción de la oferta no es una solución genuina para la inflación.

image Durante las últimas décadas, Argentina se cayó del "top 10" de países exportadores de carne bovina.

Hacia un nuevo escenario de liberalización

Hoy, en 2026, el ciclo de intervenciones parece haber encontrado un límite. El cambio de política iniciado a fines de 2023 removió las trabas sobre los cortes populares, permitiendo que en febrero de 2024 se alcanzara un récord de exportación de 82.548 toneladas, la cifra más alta en 57 años.

Sin embargo, el lastre de los errores pasados persiste. La industria enfrenta hoy un stock debilitado por años de desinversión. En 2025, el consumo per cápita se situó en torno a los 50 kilos, lejos de los 62 kilos previos a la crisis de 2006. Mientras Uruguay y Brasil consolidaron políticas de Estado estables, Argentina sacrificó sistemáticamente su potencial en intentos fallidos por controlar la coyuntura.

El refrán parece describir una política ganadera marcada por advertencias desoídas. Bajo la bandera de 'cuidar la mesa de los argentinos', se terminó descuidando la producción del mañana, demostrando que el país no debería permitirse tropezar, una vez más, con la misma piedra.



Fuentes: "Análisis de políticas públicas agropecuarias en Argentina 2017-2024", (UCEMA), "Argentina y la economía internacional de la carne vacuna entre 1930 y más allá de los años 90", (Universidad de Granada); Apuntes Agroeconómicos (2014); "Por el cambio de política: la Argentina rompió con la carne un récord de hace 57 años", (CARBAP); reportes periodisticos con aportes de Redacción +P