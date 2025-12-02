Valle Medio en crisis: la severa tormenta de granizo y sus consecuencias para la producción

El evento de granizo de los días 29 y 30 de noviembre de 2025 tuvo una gran afectación en la zona de Valle Medio.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Alto Valle, a través de su Estación Experimental Agropecuaria “Ing. Agr. Carlos H. Casamiquela”, acaba de emitir un informe técnico detallado sobre la tormenta convectiva con granizo que afectó gravemente la región los días 29 y 30 de noviembre. ¿Cuáles son las conclusiones?

El evento, monitoreado en tiempo real por el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME) , dejó daños clasificados como Grado 2 y Grado 3 —moderado a grave— con especial impacto en las localidades de Belisle y Chimpay , en el Valle Medio de Río Negro .

image Categorización del tipo de tormenta de granizo de acuerdo con el tamaño del granizo y el número de impactos por metro cuadrado. Fuente: (Rodríguez & Muñoz, 2017). Foto: INTA

Contexto climático del Alto Valle: un riesgo estructural

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la recurrencia de tormentas convectivas es media a alta. Según datos históricos del INTA:

33 % de las localidades presentan los valores más altos de severidad.

de las localidades presentan los valores más altos de severidad. 44 % severidad media.

severidad media. 22 % severidad baja.

La frecuencia máxima histórica alcanza 4 a 6 tormentas de granizo entre octubre y marzo, con picos en diciembre y enero. Los cultivos de peras, manzanas y vid atraviesan en estos meses etapas críticas: floración/cuaje (sep-oct), crecimiento intenso (nov-dic) y maduración/cosecha (ene-mar). Por ello, un evento como el del 29-30 de noviembre —justo en plena fase de crecimiento— reviste máxima peligrosidad económica.

image La distribución espacial de la tormenta fue homogénea en cuanto a los milímetros precipitados. Foto: INTA

Clasificación técnica del granizo: así se mide el daño

Durante el evento del 29-30 de noviembre, los diámetros observados oscilaron principalmente entre Grado 2 y Grado 3, con distribución heterogénea. Las zonas más afectadas —Belisle y Chimpay— registraron daños graves (Grado 3), con piedras que superaron los 17 mm y densidades superiores a 2.000 impactos/m².

La tormenta se desplazó de oeste a este entre las 12:00 y las 17:00 h del 29 y 30 de noviembre. Aunque la precipitación pluvial fue homogénea (con acumulados relevantes en Valle Medio y Río Colorado), el daño por granizo se concentró en un corredor bien definido.

image Belisle y Chimpay fueron las localidades más afectadas.

El rol clave del radar SINARAME

Las imágenes captadas por el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos permitieron seguir la evolución celular en tiempo real. Los valores de reflectividad (dBZ) superaron ampliamente el umbral crítico de 50 dBZ, indicador técnico de alto riesgo de granizo severo. La secuencia radar (Figura 3 del informe) evidencia núcleos rojizos y magenta —superiores a 60 dBZ— que coinciden espacial y temporalmente con los reportes de daños graves en terreno.

image Los diámetros del granizo observados a lo largo del pasaje de la manga se encontraron entre el grado 2 y 3, en su mayoría.

Conclusión y alerta para la campaña 2025/2026

El evento del 29-30 de noviembre de 2025 constituye uno de los episodios de granizo más severos registrados en Valle Medio durante los últimos años en esta época del año. Los productores de Belisle, Chimpay y zonas aledañas enfrentan ahora pérdidas significativas en fruta de pepita y carozo en plena fase de engorde.

El INTA Alto Valle recuerda la importancia de:

Mantener activos los sistemas de alerta temprana (SINARAME + redes locales).

(SINARAME + redes locales). Evaluar inmediatamente la cobertura de seguros agrícolas y redes antigranizo .

y . Realizar relevamientos de daño en las próximas 72-96 horas para cuantificar pérdidas reales.