Valle Medio en crisis: la severa tormenta de granizo y sus consecuencias para la producción
¿Puede un solo evento meteorológico destruir en minutos el trabajo de todo un año? En Valle Medio, según el INTA, la respuesta fue sí.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Alto Valle, a través de su Estación Experimental Agropecuaria “Ing. Agr. Carlos H. Casamiquela”, acaba de emitir un informe técnico detallado sobre la tormenta convectiva con granizo que afectó gravemente la región los días 29 y 30 de noviembre. ¿Cuáles son las conclusiones?
El evento, monitoreado en tiempo real por el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME), dejó daños clasificados como Grado 2 y Grado 3 —moderado a grave— con especial impacto en las localidades de Belisle y Chimpay, en el Valle Medio de Río Negro.
Contexto climático del Alto Valle: un riesgo estructural
En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la recurrencia de tormentas convectivas es media a alta. Según datos históricos del INTA:
- 33 % de las localidades presentan los valores más altos de severidad.
- 44 % severidad media.
- 22 % severidad baja.
La frecuencia máxima histórica alcanza 4 a 6 tormentas de granizo entre octubre y marzo, con picos en diciembre y enero. Los cultivos de peras, manzanas y vid atraviesan en estos meses etapas críticas: floración/cuaje (sep-oct), crecimiento intenso (nov-dic) y maduración/cosecha (ene-mar). Por ello, un evento como el del 29-30 de noviembre —justo en plena fase de crecimiento— reviste máxima peligrosidad económica.
Clasificación técnica del granizo: así se mide el daño
Durante el evento del 29-30 de noviembre, los diámetros observados oscilaron principalmente entre Grado 2 y Grado 3, con distribución heterogénea. Las zonas más afectadas —Belisle y Chimpay— registraron daños graves (Grado 3), con piedras que superaron los 17 mm y densidades superiores a 2.000 impactos/m².
La tormenta se desplazó de oeste a este entre las 12:00 y las 17:00 h del 29 y 30 de noviembre. Aunque la precipitación pluvial fue homogénea (con acumulados relevantes en Valle Medio y Río Colorado), el daño por granizo se concentró en un corredor bien definido.
El rol clave del radar SINARAME
Las imágenes captadas por el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos permitieron seguir la evolución celular en tiempo real. Los valores de reflectividad (dBZ) superaron ampliamente el umbral crítico de 50 dBZ, indicador técnico de alto riesgo de granizo severo. La secuencia radar (Figura 3 del informe) evidencia núcleos rojizos y magenta —superiores a 60 dBZ— que coinciden espacial y temporalmente con los reportes de daños graves en terreno.
Conclusión y alerta para la campaña 2025/2026
El evento del 29-30 de noviembre de 2025 constituye uno de los episodios de granizo más severos registrados en Valle Medio durante los últimos años en esta época del año. Los productores de Belisle, Chimpay y zonas aledañas enfrentan ahora pérdidas significativas en fruta de pepita y carozo en plena fase de engorde.
El INTA Alto Valle recuerda la importancia de:
- Mantener activos los sistemas de alerta temprana (SINARAME + redes locales).
- Evaluar inmediatamente la cobertura de seguros agrícolas y redes antigranizo.
- Realizar relevamientos de daño en las próximas 72-96 horas para cuantificar pérdidas reales.
En esta nota