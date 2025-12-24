Verano en Patagonia: La amenaza invisible de la Mosca de los frutos

Barreras zoofitosanitarias del SENASA: guardianes 24/7 contra la plaga en accesos a la Patagonia. Foto: Senasa

La mosca de los frutos , conocida científicamente como Ceratitis capitata (mosca del Mediterráneo) y Anastrepha fraterculus (mosca sudamericana), representa una de las plagas más destructivas para la producción frutihortícola argentina. Esta especie deposita sus huevos en frutas aparentemente sanas, sin signos visibles de deterioro inicial. Las larvas emergen y devoran el interior, generando daños directos que provocan pérdidas económicas significativas y restricciones en el comercio internacional.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) mantiene un control riguroso para preservar el estatus fitosanitario de regiones clave. La Patagonia, junto con partes de Mendoza y San Juan, se reconocen como áreas libres o de escasa prevalencia de esta plaga. Este logro permite exportar frutas de alta calidad sin tratamientos cuarentenarios costosos, ahorrando en logística y generando divisas esenciales para el país.

image La Mosca de los frutos (Ceratitis capitata) acecha en frutas sanas: un riesgo invisible que amenaza la producción nacional. Foto: Senasa

Recomendaciones esenciales para turistas y viajeros

Los turistas que ingresan a la región patagónica, Mendoza o San Juan, ya sea por vía terrestre o aérea, enfrentan restricciones estrictas en productos vegetales. El SENASA solicita expresamente evitar el traslado de frutas frescas. Si portas alguna, consúmela antes de llegar a las barreras zoofitosanitarias. La plaga infesta frutos hospedantes sin alterar su apariencia externa, convirtiendo un inocente snack en un vector potencial.

Esta medida protege no solo la producción local, sino también el acceso privilegiado a mercados exigentes como Estados Unidos, China y Chile. Mantener estas áreas libres diversifica la oferta frutícola y fortalece la competitividad exportadora.

image No traslades frutas frescas: consume antes de cruzar y protege el estatus libre de mosca en Mendoza y San Juan. Foto: Senasa

El sistema de control cuarentenario

El SENASA opera puestos de control marítimos, terrestres y aeroportuarios en todos los accesos a estas provincias. Estas barreras zoofitosanitarias funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Allí, agentes inspeccionan vehículos particulares, transportes de pasajeros, cargas comerciales y equipajes. El objetivo radica en detectar y decomisar productos de riesgo, previniendo la dispersión de la plaga.

image Cartel de alerta SENASA: colaboración ciudadana clave para preservar exportaciones frutícolas de calidad. Foto: Senasa

Cómo informarte y colaborar

Antes de emprender el viaje, consulta la página web del SENASA en la sección "Información al viajero". Allí encontrarás el listado completo de frutos hospedantes prohibidos o restringidos, junto con regulaciones para productos de origen animal en la Patagonia. Para dudas específicas, envía un correo a [email protected] o un mensaje al WhatsApp oficial: +541135859810.

Colaborar con estos controles implica un acto de responsabilidad compartida. Evitar el traslado de frutas no solo previene sanciones, sino que salvaguarda miles de empleos en la cadena frutihortícola y asegura la sostenibilidad de un sector vital para la economía argentina.

Proteger estas zonas libres beneficia a productores, exportadores y consumidores. En un contexto de creciente demanda global por frutas premium, el esfuerzo colectivo del SENASA y los viajeros garantiza que Argentina siga destacando en los mercados internacionales.



Fuente: Senasa con aportes de +P